Die rüde Gangart des Gegners schüchtert VfL Wolfsburg ein

Für Karla Mudrow (in Grün) und den VfL Wolfsburg setzte es bei Zweidorf/Bortfeld (in Rot) eine empfindliche Niederlage.

Noch schaffen es die Oberliga-Handballerinnen des VfL Wolfsburg nicht, Fahrt aufzunehmen. Diesmal wurden die „Hurricanes“ auf teils rüde Art und Weise von der SG Zweidorf/Bortfeld ausgebremst. Bei der SG verlor der VfL mit 19:27 (7:12).

Nach dem überzeugenden Heimsieg gegen die HSG Schaumburg-Nord (31:20) hatte sich der VfL vorgenommen nachzulegen. Doch die Wolfsburgerinnen ließen sich von den Gastgeberinnen den Schneid abkaufen. „Wir haben uns von der Spielweise der SG beeindrucken lassen“, unterstrich VfL-Trainerin Lena Witzke. Das Heimteam machte aus dem Handballspiel einen Physis-Test. „Zweidorf/Bortfeld ist sehr aggressiv aufgetreten.“

Aggressive Spielweise der Gastgeberinnen überrumpelt den VfL

Zwei rote Karten und acht Zeitstrafen bekam die SG. „Es hätten sogar mehr Platzverweise sein können“, merkte Witzke an. VfL-Spielerinnen wurden im Tempogegenstoß überhart von den Beinen geholt – eigentlich klare rote Karten. Doch gab es dafür nur zwei Minuten. „Es wurde nicht alles geahndet“, sagte Witzke. Das führte dazu, dass Zweidorf/Bortfeld weiter mit viel Härte zupackte. Die „Hurricanes“, die es spielerisch lösen wollten, wirkten eingeschüchtert. „Bei meinen Spielerinnen ging der Kopf an“, erklärte Witzke. „Wir haben über jede Aktion dreimal nachgedacht.“

Das zu Beginn noch ausgeglichene Spiel (5:5, 11. Minute) ging in Richtung SG. Dank eines 6:1-Laufs zwischen der 21. und 28. Minute setzte sich Zweidorf/Bortfeld deutlich ab (12:6). „Wir waren verunsichert“, gestand Witzke. „Wir haben uns Bälle auf die Füße geworfen. Im Training spielen wir die Kombinationen traumhaft sicher aus. Aber im Spiel funktioniert es nicht.“ Wie schon in den vorherigen Begegnungen unter der Leitung Witzkes fehlte die Struktur im Angriffsspiel. Sie betonte: „Wir brauchen eine ordnende Hand im Rückraum.“ Zu oft habe ihre Mannschaft die falschen Entscheidungen im Spielaufbau getroffen. „Wir müssen schlauer spielen und einen klaren Kopf bewahren“, fordert Witzke.

Montagstraining findet draußen statt

Die Trainingseinheit am Montag verlegte Witzke ins Freie. „Wir sind laufen gegangen, anstatt in die Halle zurückzukehren. Vielleicht tut uns der Abstand gut.“ Doch beim Lauf blieb es nicht. Witzke wollte auch Aufarbeitung betreiben. „Wir werden in der Trainingswoche sehr genau auswerten, was schiefgelaufen ist, woran es uns fehlt.“

VfL: Lundberg, Höllmann – Holzkamp (1), Schmidt (2), Kruck (6), Kohn (3), Kiefel, Mudrow (2), Köllner (3), Paul, Märsch, Tauker (1), Klauenberg, Meyer (1).

kis

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de