Vier Wolfenbütteler Fußball-Bezirksligisten waren am Sonntag in der Staffel 3 im Einsatz, einzig der MTV Wolfenbüttel II verließ den Platz als Sieger. Germania Wolfenbüttel verlor auf eigenem Platz etwas überraschend gegen Fortuna Lebenstedt, während sich die SG Roklum-Winnigstedt gegen Spitzenreiter Union Salzgitter trotz der 0:2-Niederlage wacker schlug. Insgesamt enttäuschend verlief der Auftritt des FC Arminia Adersheim bei der 1:3-Niederlage in Üfingen.

TSV Üfingen – FC Arminia Adersheim 3:1 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Lüer (2., 17./Foulelfmeter), 2:1 Marktl (35.), 3:1 Deyer (90.+4).

„Wir haben die Anfangsphase komplett verpennt“, sagte Arminias Spielertrainer Garrit Golombek, der mit seiner Mannschaft folgerichtig früh mit 0:2 hinten lag. Zwar stellte Rene Marktl den Anschluss zum 1:2 her, doch insgesamt sei seine Elf zu naiv und harmlos in den Zweikämpfen und zu wenig gallig im Torabschluss gewesen, konstatierte Golombek. „Man kann sagen, dass wir heute nicht bei 100 Prozent waren.“ In der Nachspielzeit legte Üfingen gegen die entblößte Adersheimer Hintermannschaft noch das 3:1 nach.

VfL Oker – MTV Wolfenbüttel II 2:5 (0:3). Tore: 0:1 Bauer (12.), 0:2 Plünnecke (14.), 0:3 Schmiedel (29.), 1:3 Wolf (47.), 1:4 Schmiedel (63.), 1:5 Jovanovic (75.), 2:5 Tozlu (90.).

Der MTV trat mit reichlich Verstärkung aus dem Landesliga-Aufgebot in Oker an und sorgte früh im Spiel für klare Verhältnisse. Janosch Bauer, im Landesliga-Team zuletzt kaum berücksichtigt, schoss eine „Einwurfflanke“ aus spitzem Winkel zur 1:0-Führung ins Netz (12. Minute). Spielertrainer Joscha Plünnecke erhöhte nur zwei Minuten später mit einem 16-Meter-Schuss auf 2:0, ehe Jasper Schmiedel Plünneckes Vorarbeit mit dem 3:0 veredelte (29.).

Okers Anschlusstreffer kurz nach dem Seitentausch (47.) ließ den MTV kalt. Erneut Schmiedel stellte den alten Abstand wieder her (4:1, 63.), ehe mit Aleksandar Jovanovic die nächste Leihgabe aus der „Ersten“ kurz nach seiner Einwechslung ins kurze Eck zum 5:1 traf (75.). Den Gastgebern gelang durch den Ex-Wolfenbütteler Mehmet-Ali Tozlu in der Schlussminute nur noch die Ergebniskosmetik.

BV Germania Wolfenbüttel – Fortuna Lebenstedt 1:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Lora-Moreno (13./Foulelfmeter, 32.), 1:2 Krömer (57.).

Der BV Germania verlor zwar, doch Trainer Sascha Kallmeyer war nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Jungs. „Ich habe ein richtig gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen.“ Einziger Kritikpunkt: „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt.“ Mehr noch: Die Blau-Gelben waren in Geberlaune. Die 1:0-Führung der Gäste resultierte aus einem Elfmeter, das 2:0 war die Folge einer Unachtsamkeit in der Innenverteidigung der Germanen.

In Halbzeit 2 stellte Tom Krömer zügig den Anschluss zum 1:2 her, doch zu mehr reichte es für die Platzherren nicht. „Wenn wir zehnmal gegen Fortuna spielen, gewinnen wir neunmal. Nur eben heute nicht“, sagte Kallmeyer. „Wir hatten viel Ballbesitz, waren kämpferisch gut drauf, aber treffen eben das Tor nicht.“

SG Roklum-Winnigstedt – SV Union Salzgitter 0:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Jaczak (31., 90.+3).

Die Roklumer verkauften sich gegen den Spitzenreiter teuer, der dank des Doppelpacks von Jan

Jaczak zum elften Sieg im elften Saisonspiel kam. „Union war besser, keine Frage“, erkannte Roklums Spielertrainer Pascal Krafft an. Die Gäste hatten wie erwartet mehr Ballbesitz, „aber das wollten wir auch so“. Aus ihrer Konterhaltung wären die Platzherren fast zur Führung gekommen. Leon Grabowski war allein aufs Union-Tor zugelaufen, „doch dann pfeift uns der Schiedsrichter den Vorteil weg“, so Krafft. Im Gegenzug fiel Unions Führung: Nach einer Ecke zog Jaczak aus 16 Metern ab und traf.

Eine Roklumer Slapstick-Aktion verhinderte in der 80. Minute den möglichen Ausgleich. Marc Schmidt kam am hinteren Pfosten frei zum Schuss, doch statt den Ball ins Netz zu schießen, brachte er das Kunststück fertig, die Kugel parallel zur Torlinie zurück in die Arme des bereits geschlagenen Union-Keepers Philipp Weykamp zu schieben.

Mit der letzten Aktion des Spiels machte Jaczak für die Gäste den Deckel drauf. Sein 18-Meter-Freistoß schlug im oberen Toreck ein, unhaltbar für SG-Schlussmann Stefan Meier. „Der Schlusspfiff ging im Torjubel der Unioner unter“, sagte Krafft, der seiner Mannschaft trotz der Niederlage eine gute Leistung bescheinigte. „Leider waren wir aber in einigen Situationen zu grün hinter den Ohren.“

