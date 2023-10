Die SG Sickte/Hötzum macht es zweistellig

Fünfmal Nadine Fastnacht, zweimal Mara Kleeschätzky, außerdem je ein Treffer von Sophia Neubauer, Jessica Höver und Sarah Bost – fertig war der 10:1 (6:0)-Heimsieg der Landesliga-Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum über Sparta Göttingen. Das Team von Trainer Georg Schnieders verteidigte dadurch Tabellenplatz 2.

Schnieders bescheinigte seiner Mannschaft anschließend eine ordentliche, aber keine außergewöhnliche Leistung. „Wir haben keinen Hurra-Fußball geboten gegen einen schwachen Gegner, der hier nur mit zwölf Spielerinnen angereist war.“ Außerdem habe sich seine Elf „einen überflüssigen Gegentreffer gefangen. Das ärgert mich“, sagte der SG-Coach. Die Göttingerinnen hatten zum zwischenzeitlichen 1:8 getroffen. Großchancen für 15 oder 16 Treffer habe seine Mannschaft besessen. „Wenn wir einige Sachen ordentlicher zu Ende gespielt hätten, wäre das Endergebnis noch deutlicher ausgefallen.“

Fünf Tore – Nadine Fastnacht ist nicht zu bremsen

Bestens aufgelegt war bei den Gastgeberinnen Nadine Fastnacht. Nachdem die SG-Torjägerin anfangs noch etwas Ladehemmung hatte, lud sie im weiteren Spielverlauf regelrecht durch. „Wenn Nadine erst einmal in Fahrt ist, dann ist sie kaum aufzuhalten“, sagte Schnieders. „Fünf Tore sind schon eine ordentliche Hausnummer.“

Kapitänin Sarah Bost setzt den Schlusspunkt

Erfreulich sei, so Schnieders, „dass wir alle Tore blitzsauber herausgespielt haben. Es waren einige sehenswerte Kombinationen dabei.“ Auch die zahlreichen personellen Veränderungen in Halbzeit 2 hätten den Offensivdrang seiner Mannschaft nicht gebremst, berichtete Schnieders. Im Gegenteil: Der Torhunger war erst gestillt, als das Ergebnis zweistellig war. Den zehnten SG-Treffer steuerte die Kapitänin selbst bei, Sarah Bost setzte in der Schlussminute den Schlusspunkt.

Unter dem Strich zeigte sich Schnieders trotz des phasenweisen Chancenwuchers einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Als Trainer hat man ja immer irgendetwas zu kritisieren, aber wenn man zehn Tore schießt, dann sollte man nicht nach dem Haar in der Suppe suchen.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de