Reislingen hält zwar gut mit, verliert aber in Fallersleben

Sie hielten gut mit, stehen am Ende aber mit leeren Händen da. Die Bezirksliga-Fußballer des SV Reislingen-Neuhaus mussten sich beim Vizemeister VfB Fallersleben trotz eines guten Auftritts mit 1:3 (1:1) geschlagen geben.

„Es ist wirklich bitter“, fand Reislingens Spielertrainer Giuseppe Marchese. „In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, verpassen es aber, selbst in Führung zu gehen.“ Sein Gegenüber Lars Ebeling sprach hingegen von einem ausgeglichenen ersten Durchgang, in dem Arben Mustafa den VfB per direktem Freistoß aus gut 25 Metern in Front gebracht hatte.

Marchese ärgern die Gegentore nach Standards

Doch noch vor dem Seitenwechsel gelang Marchese der Ausgleich. „In der Pause haben wir uns dann eine Menge vorgenommen, aber im Endeffekt hat es nicht gereicht – und das, obwohl wir aus dem Spiel heraus kaum etwas zugelassen haben“, sagte der SV-Coach. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff brachte Moritz Herden die Gastgeber erneut in Führung, durch ein Eigentor gute 20 Minuten vor dem Ende wurde die Partie entschieden.„Die Tore sind alle nach Standards gefallen. Ein Punkt wäre absolut verdient gewesen. Ich kann den Jungs aber keinen Vorwurf machen, sie haben alles gegeben“, meinte Marchese.

Lars Ebeling freute sich hingegen über eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft nach dem Seitenwechsel. „Wir hatten mehr vom Spiel, haben ein paar gute Chancen auch noch liegen gelassen. Ein 5:1 oder 6:1 wäre aber zu hoch gewesen, das Ergebnis geht am Ende so in Ordnung. Die Leistung in der zweiten Halbzeit hat mir wirklich gefallen.“

Tore: 1:0 Mustafa (32.), 1:1 Marchese (41.), 2:1 Herden (50.), 3:1 Eigentor Schulz (69.).

wit

