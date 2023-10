MTV/BG verliert das Spiel gegen Halle im zweiten Viertel

Ein kollektiver Tiefschlaf im zweiten Viertel hat den Regionalliga-Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel mögliche Punkte gegen den BBC Halle gekostet. Am Ende stand ein 51:75 (12:14, 10:37, 12:12, 17:12) auf der Anzeigetafel in der Sporthalle am Landeshuter Platz. Die erste Heimniederlage der Saison, sie fiel krachend aus.

„Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann und ob ich überhaupt schon einmal als Trainer 37 Punkte in einem Viertel kassiert habe“, sagte MTV/BG-Coach Andreas Hundt nach der Partie, die in den anderen drei Durchgängen durchaus ausgeglichen war. Seine Mannschaft habe 14, 12 und 12 Punkte in den Vierteln 1, 2 und 4 kassiert. „Das ist auch komplett im Rahmen, wenn da nicht dieses Chaos-Viertel gewesen wäre, in dem bei uns wirklich gar nicht funktioniert hat“, sagte Hundt.

MTV/BG Wolfenbüttel kassiert sieben Dreier innerhalb von zehn Minuten

Das Unheil habe bereits zum Ende der ersten 10 Minuten seinen Anfang genommen. „Da haben wir schon Probleme mit Halles Zonenverteidigung bekommen. Das hat sich dann nach der kurzen Pause noch verstärkt“, erklärte der Trainer, der mit Auszeiten nach zwei und vier Minuten versuchte, Ordnung ins Chaos und Ruhe ins Spiel zu bekommen. Aber seine Mannschaft war wie von der Rolle. „Das reichte von Schrittfehlern über Fehlpässe bis hin zu vollkommen überhasteten Abschlüssen“, zählte Hundt die Mängelliste auf.

Die Probleme in der Offensive wirkten sich auch auf die Defensive aus, die zunehmend Probleme bekam. „Wir kassieren neun Dreier im Spiel und sieben davon im zweiten Viertel. Wir standen einfach viel zu weit weg von unseren Gegenspielerinnen“, berichtete der Coach, der unter der Woche vor allem noch einmal die Verteidigung von Halles Topscorerin Charlotte Kreuter angesprochen hatte – ohne Erfolg. Am Ende kam Kreuter auf 23 Punkte. Dass die Partie nicht in einem völligen Debakel endete, war einer Leistungssteigerung in der zweiten Spielhälfte zu verdanken.

MTV/BG Wolfenbüttel will zwei spielfreie Wochen nutzen, um an den Basics zu arbeiten

„Wir haben jetzt zwei Wochenenden spielfrei und dementsprechend drei Wochen im Training Zeit, um aus dem Spiel und speziell aus dem zweiten Viertel unsere Lehren zu ziehen“, erklärte Hundt, der bereits beim ersten Training in der Vorbereitung angekündigt hatte, dass sein Plan drei Phasen vorsehe. In den ersten drei Trainingswochen ging es um die Defense, in den folgenden drei Wochen um die Offense und nun folge die Arbeit an den Basics.

„Wir steigen jetzt in die dritte Phase ein, das habe ich den Mädels direkt nach dem Schlusspfiff gesagt. Und dann sehen wir in drei Wochen, wenn wir in Ahrensburg antreten, wo wir stehen“, sagte Hundt, der aufgrund von Urlauberinnen, Verletzungen und Krankheiten meist in kleinen Gruppen trainieren wird. „Das finde ich in diesem Fall aber gar nicht so schlecht...“

MTV/BG Wolfenbüttel: Bikker 3 Punkte, Bosse 4, Conrad 2, Geilhaar 4, Huellemeier 10, Junger 10, Kordis 6, Lingnau 8, Stapel 4.

