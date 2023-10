MTV/BG Wolfenbüttel: Es wird Zeit für einen Sieg gegen Halle

Wolfenbüttel Die Wolfenbüttelerinnen haben in der Vorsaison in der 1. Regionalliga beide Spiele gegen den BCC verloren und wollen diese Serie jetzt im Heimspiel beenden.

Ein Sieg, eine Niederlage – vor dem dritten Regionalliga-Spieltag legen die Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel eine ausgeglichene Bilanz vor. Auch der BBC Halle hat aus seinen ersten beiden Spielen einen Sieg vorzuweisen. Am Samstag um 15 Uhr duellieren sich die beiden Teams in der Sporthalle am Landeshuter Platz.

Dort hatten die Wolfenbüttelerinnen vor zwei Wochen die Saison mit einer überzeugenden Leistung gegen Rist Wedel siegreich begonnen. Dann folgte in Eimsbüttel aber ein Auftritt zum Vergessen. Das Hadern mit den Schiedsrichter-Entscheidungen, fehlendes Wurfglück – es lief einfach nicht rund. Nun will das MTV/BG-Team wieder an die Leistung vom Auftaktsieg anknüpfen. „Wir müssen wieder mehr investieren und auch, wenn es mal nicht so läuft, weitermachen“, sagt MTV/BG-CoachAndreas Hundt.

Halles Schlüsselspielerin stoppen

Gegen Halle gingen in der Vorsaison beide Spiele verloren. „Also wird es mal wieder Zeit, dass wir gegen die gewinnen“, fordert der Wolfenbütteler Trainer, der einen Großteil der Gästemannschaft gut einschätzen kann. Ein Schlüssel zum Erfolg wird es sein, die Hallenser Topscorerin Charlotte Kreuter zu bremsen. Die Flügelspielerin führte schon im Vorjahr den BBC zu den Siegen gegen Wolfenbüttel und zeigte in den bisherigen zwei Partien mit ihren 20 und 23 Punkten wieder, dass ihre Mannschaft von ihrem Scoring lebt. „Sie gilt es zu stoppen. Wir wollen sie unter 20 Punkten halten. Durch ihre dominante Spielweise schafft sie aber auch immer wieder Löcher für ihre Mitspielerinnen“, erklärt Hundt.

Wurfquote der MTV/BG Wolfenbüttel muss wieder besser werden

Die defensive Aufgabe für das MTV/BG-Kollektiv ist damit deutlich umrissen. Auch offensiv ist klar, wohin die Reise gehen soll. Auf ihre 85 Punkte beim Heimsieg ließen die Wolfenbüttelerinnen nur magere 58 Zähler bei der Auswärtsniederlage vor einer Woche folgen. Der Zug zum Korb wurde von Eimsbüttel ausgebremst, Pfiffe der Schiedsrichter blieben aus. „Davon haben wir uns zu sehr beeindrucken lassen“, sagt Hundt. Seine Spielerinnen setzten auf Würfe von draußen, erreichten aber keine passable Trefferquote.

All das soll jetzt im Heimspiel wieder besser werden. „Wir müssen den Weg zum Korb wieder finden und ich hoffe, dass wir bei den Dreiern eine bessere Quote erreichen“, erklärt Hundt, der gegen Halle auf Indranil Pabst und Anna-Lena Sprenger (beide krank) sowie Veronika Slazyk und Lara Wagner verzichten muss. Zählen kann der Coach aber auf seine beiden Doppellizenzlerinnen Lena Lingnau und Ida Bikker, die erst am Sonntag im DBB-Pokal mit Eintracht Braunschweig gegen BG 74 Göttingen spielen müssen. Halles Erstliga-Frauen sind dagegen am Samstag im Einsatz. „Daher vermute ich, dass BBC ohne Bundesliga-Spielerinnen bei uns antritt“, sagt der Wolfenbütteler Trainer.

