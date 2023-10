Die Defensive steht, nun feilt der VfL Wolfsburg am Angriff

Mit dem Defensivverhalten war Lena Witzke einverstanden, nun widmete sich die neue Trainerin des VfL Wolfsburg dem Angriffsspiel ihrer Oberliga-Handballerinnen. Gegen die SG Zweidorf/Bortfeld steht am Sonntag (15 Uhr) nach einer Trainingswoche gefüllt mit Abläufen and Abschlüssen die „Hurricanes“-Offensive auf dem Prüfstand.

In der zweiten Begegnung unter der Leitung von Lena Witzke setzten die Wolfsburgerinnen eine bedeutende Bestmarke: Die 20 Gegentreffer, die der VfL gegen die HSG Schaumburg-Nord kassierte, sind Wolfsburger Bestwert in der bisherigen Saison. Bedeutend ist die geringe Gegentrefferanzahl deshalb, weil VfL-Coach Witzke in der Spielvorbereitung den Fokus auf die Defensive gelegt hatte. Das Team war in der Lage umzusetzen, was sich die Trainerin vorstellte. „Wir haben viele Ballverluste erzwungen, aufmerksam verteidigt“, erklärt sie. Die 31 Tore, für die die „Hurricanes“-Offensivabteilung sorgte, waren Routine. Dass der VfL das Ligaschlusslicht beherrschen würde, kam nicht überraschend.

Hohe Qualität der Einzelspielerinnen

Noch allerdings war nicht alles Gold, was im Angriffsspiel der Wolfsburgerinnen glänzte. Der Offensive fehle ein klarer Plan, stellt Witzke fest. „Es gelingt uns zu selten, in gute Abschlusspositionen zu kommen.“ An der Qualität der Einzelspielerinnen liege das nicht, betont die Trainerin. Vielmehr besteht die Herausforderung darin, die unterschiedlichen Stärken bestmöglich auszuspielen. „Wir haben Spielerinnen, die gerne aus der Distanz werfen. Andere gehen lieber ins Eins-gegen-Eins“, sagt Witzke. Dass der VfL auf den Halbpositionen derart variabel aufgestellt ist, sei ein großer Vorteil. „Ich habe alle Positionen doppelt mit verschiedenen Spielertypen besetzt.“

Gute Trainingsbeteiligung

Das breite Angebot führt auch dazu, dass die Trainerin unpopuläre Entscheidungen treffen muss. „Wir trainieren mit 16 bis 20 Spielerinnen“, berichtet Witzke. „Von denen kann ich 14 zum Spiel mitnehmen.“ Beschweren will sie sich über die Situation nicht. „Die Trainingsqualität ist sehr hoch, wenn man in jeder Einheit ein Sechs-gegen-Sechs spielen kann. Die Trainingsbeteiligung eröffnet mir viele Möglichkeiten und der Konkurrenzkampf ist hoch.“

Offensive des VfL Wolfsburg soll neue Konzeptionen umsetzen

Witzke ist überzeugt, dass sich die Trainingsintensität auch auf die Pflichtspiele übertragen wird. Am Sonntag fordert die Trainerin zwei Punkte – Ausreden gibt’s keine. „Die SG ist ein Team, das wir schlagen müssen“, betont Witzke. Der Aufsteiger hat in sieben Begegnungen nur einen Sieg einfahren können. Auch die Spielweise der SG komme dem VfL entgegen. „Zweidorf/Bortfeld spielt in der Regel eine 6-0-Abwehr. Das sollte uns liegen.“. Die VfL-Offensive dürfte die Zeit und die Räume bekommen, die neu einstudierten Konzeptionen abzurufen – so Witzkes Hoffnung.

