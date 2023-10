Destedt bleibt nach 0:6 gegen Blau-Gelb-Reserve Schlusslicht

Der TSV Destedt (in Gelb) kassierte zuletzt eine klare Niederlage gegen den FC Blau-Gelb Asse II, gegen den als nächstes die Cremlinger Reserve (in Schwarz) ran muss.

Das Überraschungsteam in Staffel 3 der 1. Fußball-Nordharzklasse stellt weiterhin der SV Halchter. Zuletzt bog der Spitzenreiter sogar einen 1:2-Rückstand in den letzten Augenblicken der Partie gegen Borussia Salzgitter in einen 3:2-Sieg um. Jetzt gastiert Aufsteiger MTV Wolfenbüttel III (Sonntag, 13 Uhr) am Alten Holzweg in Halchter.

Der SVH ist jedenfalls momentan voll im Soll, was die selbstgesteckten Ziele angeht. „Wir hatten uns vorgenommen, besser abzuschneiden als in der Saison davor“, sagt Mittelfeldspieler Tobias Lehmann, dessen Team die Spielzeit als Tabellenachter beschlossen hatte.

Beim SV Halchter teilt man sich die Aufgaben

Inzwischen greifen die Mechanismen beim SVH immer besser, auch was die besondere Coaching-Situation angeht. Im Vorjahr entwickelte die Mannschaft eine aus der Not geborene Lösung und setzte auf fünf Teamkollegen, die fortan eine Gruppe von Spielertrainern bildete. „Das funktioniert immer besser. Jeder übernimmt unter der Woche und bei den Spielen verschiedene Aufgaben“, erklärt Lehmann, der selbst zu diesem Gremium gehört. Für ihn bedeutet das aber auch: „Um einen besseren Blick auf unser Spiel zu haben, verzichte immer häufiger darauf, selbst zum Einsatz zu kommen.“

Ob er gegen die „Dritte“ des MTV aufläuft, ist also unklar. „Wir wollen auf jeden Fall, den nächsten Sieg einfahren“, sagt Lehmann vor der Partie gegen den Liga-Neuling.

Unter der Woche nahm der FC Blau-Gelb Asse II drei Zähler vom TSV Destedt mit und rangiert damit hinter Halchter auf Platz 2. Die Asse-Kicker gewannen mit 6:0 (2:0) beim TSV. Die Destedter behalten damit die „Rote Laterne“ mindestens eine weitere Woche, da sie an diesem Wochenende spielfrei sind. Die Blau-Gelb-Reserve empfängt derweil den TuS Cremlingen II (Sonntag, 14.30 Uhr) in Wittmar.

Tore: 0:1 Lienhard (11.), 0:2, 0:3 Krüger 45.+3, 53.), 0:4 Liesche (78.), 0:5 Gläser (80.), 0:6 Pawelzick (85.).

Außerdem spielen

Staffel 2: SV Fortuna Lebenstedt – FSV Fuhsetal (So., 14.30 Uhr).

Staffel 3: SG Lucklum/Veltheim II – MTV Dettum (So., 10.45 Uhr), SV Borussia Salzgitter – SV Schladen, SF Ahlum – MTV Salzdahlum II (So., 14.30 Uhr).

