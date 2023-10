Yavuz Ögüt feiert starkes Comeback

Wolfsburg. Nach einer langen, unfreiwilligen Auszeit präsentierte sich der Wolfsburger in guter Verfassung.

Lange war es still geworden um Wolfsburgs amtierenden Sportler des Jahres Yavuz Ögüt. Nicht ohne Grund, diese Stille war eine ungewollte Notwendigkeit.

Hinter Ögüt liegt eine lange Leidenszeit

„Ich hatte mir im Januar im Wettkampf in San Diegodie Bizepssehne am Unterarm abgerissen. Nach der Operation folgten eine lange Reha und Heilungszeit – umso schöner, dass ich es bei solch einem Turnier mit einer Bronzemedaille auf das Treppchen geschafft habe. Das Niveau war enorm gut“ , erklärt der 43-jährige Kampfsportler des VfL Wolfsburg sichtlich erleichtert. Die PAN Americans kommen direkt nach der WM und EM und sind ein sehr prestigeträchtiges Turnier.

Nachdem Yavuz Ögüt in Dallas die Vorrunde gut gemeistert hatte, traf er im Halbfinale auf den späteren Gewinner Felipe Ribeiro Souza Fogolin. „Felipe war nicht nur technisch sehr stark, sondern auch körperlich in Topform. Ich habe keinen Weg gefunden, um ihn zu besiegen. Aber für mich geht diese Niederlage in Ordnung. Diesmal war er einfach besser“, konstatierte Ögüt.

Weiter geht’s bei der Europameisterschaft

Für den Wolfsburger ist dieses Comeback gerade erst der Anfang, bereits Ende Oktober hat er schon sein Ticket zur Europameisterschaft eingelöst. „Letztes Jahr hat man mir den Sieg im Finale durch eine katastrophale Fehlentscheidung durch den Mattenrichter geklaut“, erinnert sich Ögüt und fiebert den Titelkämpfen entgegen. Der VfL-Kampfsportler möchte dort an seine aktuelle Fitness und Leistung anknüpfen, obgleich es sehr schwierig sein wird bei der Konkurrenz auf Schwarzgurtlevel: „Als Blackbelt weiß man nie, wer dich da auf der Matte erwartet“, sagte Ögüt schmunzelnd.

Ende des Jahres ist auch der Jahresabschluss bei der Weltmeisterschaft in den USA geplant. Doch dafür muss Wolfsburgs Sportler des Jahres sich erst einmal nach Sponsoren umschauen. „Die Reisekosten werden durchlaufend höher. Ich weiß nicht, wie ich das stemmen soll“, gab Ögüt zu bedenken.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de