TSV Schöppenstedt räumt den ersten Konkurrenten aus dem Weg

Schöppenstedt Der ambitionierte Landesliga-Aufsteiger aus dem Elm besiegt in seiner Auftaktpartie den Tabellenführer Gifhorn.

Ungewohnter Paukenlärm begleitete die gelungenen Aktionen im Staffelhit der Tischtennis-Landesliga zwischen dem ambitionierten Titelaspiranten TSV Schöppenstedt und Tabellenführer TTC Schwarz-Rot Gifhorn. Der Krach inspirierte vor allem die Elmstädter bei ihrem unerwartet klaren 9:2-Triumph über die Mühlenstädter, die bis zu diesem Zeitpunkt ihr Pensum fehlerfrei absolvierten.

TSV Schöppenstedt geht schnell mit 3:0 in Führung

Die Rückendeckung des heimischen Anhangs zeigte gleich zum Auftakt Wirkung. Ohne Satzverlust sorgten die Hausherren für ein 3:0-Polster. Selbst das ungeschlagene Duo der Schwarz-Roten, die früheren Zweitligaspieler Jens Klingspon und Yannis Horstmann, erhielten von der Rechts-Links-Kombination Eugeniu Cosciug und Andrei Stirbu eine 11:8, 11:9, 11:8-Lektion. Noch kürzeren Prozess machte das Einser-Duo Danila Titov/Igor Ni mit seinen Kontrahenten Davide Manca und Finn Rendelmann (11:3, 11:3, 11:7).

Obwohl Jonathan Nunez Ramirez und Jara Jassan gegen Alexander Röhrig-Bartel und Florian Jung größeren Widerstand brechen mussten, war deren Sieg nie in Gefahr. „Damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Vor allem überraschte mich die Niederlage von Jens und Jannis gegen unser zweites Doppel“, sagte TSV-Abteilungsleiter Thomas Föniger.

Auch im Einzel läuft es rund für die Elmstädter

Das Polster erhöhte sich weiter, als Titov mit druckvollen Topspin-Serien den zweitbesten Spieler der abgelaufenen Saison, Horstmann, ebenfalls ohne Satzeinbuße besiegte. „Das war wirklich Tischtennis vom Feinsten“, war nicht nur Föniger von den Fähigkeiten des moldawischen Ex-Einzelmeisters begeistert. Am Nachbartisch erhielt allerdings Cosciug nach einer 11:0-Serie im Aufstiegsjahr den ersten Fleck auf seiner weißen Weste. Gegen den mit 2187 QTTR-Punkten am höchsten bewerteten Klingspon blieb der Moldawier chancenlos. Eine weitere Ergebniskosmetik musste unerwartet Nunez Ramirez gegen Röhrig-Bartel nach fünf Durchgängen zulassen.

Mit diesem Erfolg haben wir das größte Hindernis aus dem Weg geräumt. Thomas Föniger, TSV-Abteilungsleiter, nach dem 9:2-Sieg seiner Schöppenstedter über Spitzenreiter Gifhorn

Danach war der Bann allerdings endgültig gebrochen. Ni, Jassan und Stirbu erhöhten den Vorsprung erneut ohne Satzverlust auf 7:2. Den Höhepunkt des Staffelhits bildete der dramatische Schlagabtausch zwischen Titov und Klingspon, den der Moldawier gegen den Gifhorner mit 12:10 im Finaldurchgang auf der Habenseite verbuchte. „Die haben beide brutal durchgezogen mit dem glücklicheren Ende für Danila“, kommentierte Föniger. Den Sieg besiegelte schließlich Cosciug gegen Horstmann. „Mit diesem Erfolg haben wir das größte Hindernis aus dem Weg geräumt“, blickt der TSV-Chef optimistisch in Richtung Meisterschaft und Verbandsligaaufstieg.

Als nächstes gilt es für die Schöppenstedter auswärts zwei Hürden auf dem Weg zum Titel zu nehmen. Der TSV tritt am Sonntag zweimal in Göttingen an: Um 12 Uhr beim Bovender SV und ab 16 Uhr beim SCW Göttingen.

kjz

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de