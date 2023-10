MTV/BG hadert mit den Umständen und dem eigenen Spiel

Der Auftritt der Regionalliga-Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel beim Eimsbütteler TV endete mit einer Niederlage für die Gäste. Mit 69:58 (21:15, 21:16, 8:18, 19:9) setzte sich der Aufsteiger aus Hamburg durch.

Starkes Ungleichgewicht bei der Foulverteilung

Einiges ärgerte den MTV/BG-Coach Andreas Hundt bei diesem Gastspiel. Da wäre zum Beispiel die elektronische Statistik-Erfassung, auf die die Regionalliga in Zusammenarbeit mit einigen Vereinen – unter anderem dem ETV – setzt. Das klappte aber nicht reibungslos. „Das lief dort sehr umständlich. Es kam zu vielen Unterbrechungen“, sagte Hundt. Auch die Linie der Schiedsrichter hat dem Wolfenbütteler Trainer nicht unbedingt gefallen. Während bei den Gastgeberinnen am Ende zehn Fouls zu Buche standen, waren es beim MTV/BG-Team 26. Der ETV trat 31 mal an die Freiwurflinie, die Gäste nur siebenmal. „Der Unterschied ist schon eklatant“, kommentierte Hundt.

Svea Junger trifft die Dreier

Letztlich haben sich die Wolfenbüttelerinnen die Niederlage aber selbst zuzuschreiben. Dabei ging es erst gut los. Die Gäste starteten mit einem 5:0-Lauf in die Partie. „Dann kippte es aber nach und nach“, sagte Hundt. Der ETV zog davon. „Die haben uns auf dem Weg zum Korb richtig wehgetan“, erklärte der Trainer. Entweder münzten die Hamburgerinnen ihre Drives in Körbe um oder durften an die Freiwurflinie gehen. „Im zweiten Viertel hat uns Svea im Spiel gehalten“, sagte Hundt über Svea Junger, die in dem Abschnitt drei Dreipunktwürfe traf.

Zonenverteidigung führt kurzfristig zum Erfolg für MTV/BG Wolfenbüttel

Nach der Pause kam dann die beste Phase der Gäste. „Wir haben auf Zone umgestellt. Damit wusste der Gegner erst nicht umzugehen. Die Maßnahme hat schnell gewirkt“, sagte Hundt über die erfolgreiche defensive Ausrichtung, mit der es die Wolfenbüttelerinnen sogar schafften, in der 28. Minute mit 49:46 wieder in Führung zu gehen. Doch auch auf diese Umstellung habe sich der Gegner immer besser eingestellt und fand nach und nach die entsprechenden Lösungen. Mit einem 14:0-Lauf im vierten Viertel bogen die Gastgeberinnen auf die Siegerstraße ein.

Die Center waren komplett abgemeldet. Dann haben wir uns nur noch aufs Werfen verlassen. Das hat zwar geklappt – nur das Treffen nicht. Andreas Hundt, MTV/BG-Coach

Insgesamt schwächelte auch vor allem die Wolfenbütteler Offensive. „Die Center waren komplett abgemeldet. Dann haben wir uns nur noch aufs Werfen verlassen. Das hat zwar geklappt – nur das Treffen nicht“, erklärte Hundt. Keine seiner Spielerinnen habe die Form der Vorwoche und dem Auftaktsieg erreicht. „So war es einfach nur ein gebrauchter Tag für uns“, sagte der Coach.

MTV/BG: Bikker 6/1 Dreier, Bosse, Conrad 3/1, Geiger 3/1, Geilhaar 6, Huellemeier 4, Junger 12/4, Kordis 2, Lingnau 17, Sprenger 2, Stapel 3.

