2:0! Ein Arbeitssieg mit einer Bogenlampe

Das war ein hartes Stück Arbeit für die U17-Fußballer des VfL Wolfsburg! Bei schwierigen Bedingungen blieben die Grün-Weißen konzentriert und holten sich bei Viktoria Berlin die drei Punkte mit einem 2:0 (1:0)-Arbeitssieg. Damit verteidigen die B-Junioren des VfL die Tabellenspitze in der Bundesliga Nord/Nordost.

In der Hauptstadt erwarteten die Wolfsburger Bedingungen, die nur bedingt zu ihrem Spielsystem passten. Regen, Wind und ein tiefer Platz ließen den gewohnten Ballbesitzfußball nur schwer umsetzen, sorgten aber auch für ein kurioses Tor in der Anfangsphase: Ein langer Ball von Till Neininger war aufgrund des Windes immer länger und länger geworden und landete im Tor der Viktoria (12. Minute). Die Wolfsburger nahmen in der Folge die schwierigen Bedingungen an und dominierten die Partie, ohne dabei das wichtige zweite Tor zu erzielen – bis zur 79. Minute: VfL-Trainer Dennis da Silva Felix bewies ein gutes Händchen, denn der eingewechselte Karlo Simic traf zum vorentscheidenden 2:0.

„Wir haben die Bedingungen von Anfang an angenommen und uns damit diesen Sieg verdient. Das war eine sehr reife Leistung meines Teams“, bilanzierte da Silva Felix. „Wir haben oft das Eins-gegen-Eins in der Offensive gesucht und haben gut kombiniert, daher bin insgesamt sehr zufrieden.“ Es war der vierte „Dreier“ in Serie für die Wolfsburger, die weiter von der Tabellenspitze grüßen.

VfL: Khadasevych – Bürger, Neininger, Ibrisimovic, Chebil – Hensel, Dittrich (57. Funk) – Igwesi (89. Mommertz), Mbassi (57. Simic), Crimaldi – Benedict

Tore: 0:1 Neininger (12.), 0:2 Simic (79.).

ole

