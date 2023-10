Wolfenbütteler VC schlägt beim FC Wenden auf

Bei den Wolfenbüttelerinnen (in Dunkelblau, von links: Mareike Hahn und Sarah Feg) stand vor der Partie in Wenden unter anderem die Abwehr- und Blockarbeit auf dem Trainingsplan.

Zwei spielfreie Wochenenden liegen hinter den Verbandsliga-Volleyballerinnen des Wolfenbütteler VC. Jetzt sind sie am Samstag ab etwa 17 Uhr beim Aufsteiger FC Wenden gefordert. Danach stehen sogar vier Wochenenden ohne Einsatz bevor – die auf sieben Teams verkleinerte Staffel macht es möglich.

„Das ist natürlich äußerst ungünstig“, findet der WVC-Coach Elias Güldenhaupt. Spielrhythmus kommt so kaum auf. Immerhin haben die Wolfenbüttelerinnen die freie Zeit seit ihrem Fehlstart mit zwei Niederlagen im Heimspieltag genutzt, um an einigen Sachen zu feilen. „Wir haben vor allem am Zusammenspiel von Abwehr und Block sowie von Zuspiel und Angriff gearbeitet. Das wollen wir jetzt im Spiel umsetzen“, sagt Güldenhaupt.

Ohne Coach soll der Wolfenbütteler VC den Sieg einfahren

Der Coach wird seine Mannschaft dabei nicht in den Norden Braunschweigs begleiten, weil er als Basketball-Spieler für die Wolfenbütteler Regionalliga-Mannschaft zeitgleich in Oldenburg gefordert ist. Die WVC-Frauen werden sich also selbst coachen müssen. „Wir haben viele erfahrene Spielerinnen im Team. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass das klappen wird“, betont Güldenhaupt.

Wenden sei eine starke Mannschaft, die ambitioniert trainiere. „Wir möchten aber gerne dort unseren ersten Sieg einfahren“, sagt der Coach. Schließlich wollen die Wolfenbüttelerinnen auch nicht bis zum 11. November – dann sind sie wieder mit einem Heimspieltag an der Reihe – auf ihre nächste Siegchance warten müssen.

