Ohne ihren 3x3-Star geht es für MTV/BG Wolfenbüttel zum OTB

Leon Fertig (am Ball, hier in der Vorrunde gegen Katar) führte das deutsche Team zur Bronzemedaille.

Ein Sommer-Neuzugang der MTV/BG Wolfenbüttel ist momentan nicht zu bremsen. Doch wegen seiner internationaler Erfolge müssen die Regionalliga-Basketballer weiter auf den ersten Einsatz von Leon Fertig warten. Auch im nächsten Auswärtsspiel (am Samstag um 17.30 Uhr treten die Wolfenbütteler beim Oldenburger TB an) wird der 3x3-Spezialist fehlen.

Leon Fertig führt DBB-Auswahl zur Bronzemedaille

In den vergangenen Tagen sorgte Leon Fertig erneut auf internationalem Parkett für Furore: Bei der U23-Weltmeisterschaft im 3x3 gewann der Neu-Wolfenbütteler mit der deutschen Nationalmannschaft die Bronzemedaille. Dabei übernahm Fertig immer wieder die Verantwortung in kritischen Phasen, sorgte zum Beispiel in der Verlängerung des Spiels gegen Tschechien für den Einzug der DBB-Auswahl ins Halbfinale (21:20). Dort war das deutsche Team gegen den späteren souveränen Weltmeister USA chancenlos (10:21).

Im Spiel um Platz 3 gegen Frankreich lief es wieder besser – und Fertig ging in der Schlussphase voran, traf zwei Freiwürfe zum 20:14 und kurz darauf einen Zweier zum 22:14 – die Bronzemedaille für Deutschland war damit sicher. Im gesamten Turnierverlauf erzielte Fertig 49 Punkte und wurde für seine Leistungen ins Top3-Team des Turniers gewählt.

Nach Auftritten in Amsterdam steht der Neuzugang MTV/BG Wolfenbüttel zur Verfügung

Leon wird mit breiter Brust zu uns kommen und uns sofort weiterhelfen. Ich denke, dass er uns viel Stabilität bringen wird. Christian Raus, MTV/BG-Coach

„Das ist ein Mega-Erfolg für ihn und die Mannschaft. Leon wird mit breiter Brust zu uns kommen und uns sofort weiterhelfen. Ich denke, dass er uns viel Stabilität bringen wird“, sagt Wolfenbüttels Headcoach Christian Raus. Doch nach der WM ist für Fertig zunächst einmal weiterhin die internationale Halbfeld-Karriere im Fokus. Mit seinem 3x3-Team Düsseldorf, mit dem er vor einigen Wochen deutscher Meister geworden ist, steht jetzt die World Tour Masters in Amsterdam auf dem Programm. Dabei geht es um die Qualifikation für diese Weltliga, in der dann aber erst nächstes Jahr – nach der Regionalliga-Saison – gespielt wird.

Aufbauspieler fehlen den Wolfenbüttelern beim OTB

Einmal noch müssen die Wolfenbütteler ohne Fertig bestehen. In Oldenburg werden zudem wahrscheinlich zwei weitere Guards fehlen. Lennart Römer ist im Schulsport umgeknickt und wird geschont, Kai Globig hat sich im Heimspiel gegen ASC Göttingen an der Hand verletzt – sein Einsatz ist ungewiss. Immerhin steht Wolfenbüttels Starcenter Jannik Göttsche inzwischen wieder im Training. Gegen Göttingen war er erkältungsgeschwächt in die Partie gegangen und musste sich anschließend einige Tage schonen.

„Wir müssen in Oldenburg den nächsten Schritt machen. Ob es für einen Sieg langt, wird sich zeigen“, sagt MTV/BG-Coach Raus. In der Vorbereitung hatten die Wolfenbütteler bereits beim OTB ein Testspiel absolviert, wurden dabei im ersten Viertel auseinandergenommen, hatten sich dann aber herangekämpft. Das Spiel endete Unentschieden, zumindest das wird sich am Samstag nicht wiederholen. „Der OTB ist schon in der Favoritenrolle. Die haben die tiefere Bank und mehr Erfahrung. Uns macht vor allem das dritte Viertel gegen Göttingen Mut“, erklärt Raus. Nach der Halbzeitpause hatten die Wolfenbütteler eine Aufholjagd gestartet. Den Schwung wollen sie jetzt in Oldenburg aufs Parkett bringen.

