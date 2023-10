Die Ergebniskrise dämpft beim MTV das Selbstvertrauen

Die Ergebniskrise des MTV Wolfenbüttel in der Fußball-Landesliga setzt sich fort. Wie schon in den Wochen zuvor gegen Türk Gücü Helmstedt (1:1 nach 1:0), bei der SVG Göttingen (2:2 nach 1:0) und den Bovender SV (3:3 nach 3:1) brachte das Team von Trainer Deniz Dogan auch beim SSV Kästorf eine Führung nicht durch und verlor mit 1:3.

Ja, es ist eine schwierige Phase, in der wir stecken. Aber wir schieben keine Panik. Deniz Dogan, Trainer des seit einem Monat sieglosen Fußball-Landesligisten MTV Wolfenbüttel

Der letzte Sieg des MTV in der Landesliga liegt einen Monat zurück, am 8. September gab es einen 4:1-Sieg über Germania Bleckenstedt. Seitdem treten die Wolfenbütteler auf der Stelle, es folgten drei Remis sowie die jüngste Niederlage in Kästorf. Vor dem Heimspiel am Samstag (17 Uhr, Meesche-Sportpark) gegen den TSC Vahdet Braunschweig muss der Blick nach unten geschärft werden. Der Puffer auf den ersten Abstiegsrang ist deutlich dünner als jene zehn Punkte, die Spitzenreiter Eintracht Braunschweig II inzwischen vor dem Team von Trainer Deniz Dogan liegt. Der konstatiert: „Ja, es ist eine schwierige Phase, in der wir stecken. Aber wir schieben keine Panik.“ Der 43-Jährige gibt vielmehr zu bedenken, „dass erst zehn Saisonspiele absolviert sind“. Dogan gibt aber auch zu, „dass wir hinter den eigenen Erwartungen liegen. Wir sollten zusehen, dass wir den Bock in kürzester Zeit umstoßen.“

Derzeit mangele es seiner Mannschaft zum einen am Spielglück – deutlich erkennbar in Kästorf, wo dem MTV trotz klarem Chancenplus nur ein Treffer gelang. Noch bevor der SSV erstmals und zum Ausgleich traf, hätten die Wolfenbütteler eine 3:0-Führung herausschießen müssen. Zum anderen fehle es seinen Jungs nach den jüngsten Misserfolgen jedoch ein Stück weit an Selbstvertrauen, Konsequenz und Zielstrebigkeit. Dogan: „Wir müssen einfach mal wieder unser Potenzial abrufen.“

Nils Göwecke kehrt zurück, Steffen Suckel und Jonas Klöppelt sind fraglich

Samstagsgast Vahdet Braunschweig zählt Dogan zu den zurzeit formstärksten Teams der Landesliga. „Vahdet wird für uns eine hohe Hürde“, mutmaßt der MTV-Coach. „Die Mannschaft ist spielstark, abgeklärt und verfügt über gute Eins-gegen-Eins-Spieler.“ Mit welcher Startformation die Wolfenbütteler dem Team aus der Nachbarstadt begegnen können, steht bis zum Spieltag in den Sternen. Klar ist nur, dass Kapitän Nils Göwecke, der in Kästorf aus beruflichen Gründen passen musste, ins Aufgebot zurückkehrt. Dicke Fragezeichen setzt Dogan dagegen hinter die Namen von Steffen Suckel und Jonas Klöppelt. Suckel laboriert seit einer Woche an Leistenbeschwerden, Klöppelt musste in Kästorf zur Halbzeit raus, nachdem er unglücklich auf dem Rücken gelandet war. „Mit Steffen und Jonas würden uns mal wieder zwei Stützen wegbrechen“, sagt Dogan.

