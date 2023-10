SG Lucklum/Veltheim II sehnt sich nach dem Aufwärtstrend

Nach einem Traumstart mit drei Siegen am Stück folgten drei Niederlagen in Serie für die Fußballer der SG Lucklum/Veltheim II in der 1. Nordharzklasse. „Es ist enttäuschend. Wir hatten uns viel mehr vorgenommen“, sagt SG-Trainer Jörg Müller vor dem Heimspiel am Freitagabend gegen den TuS Cremlingen II (19 Uhr).

„Wir hatten uns das anders vorgestellt, wollten oben mitspielen und nicht nach unten schauen müssen“, führt Müller aus. Die Personallage machte den Lucklumern aber einen Strich durch die Rechnung. „Wir sind zuletzt immer ersatzgeschwächt angetreten“, berichtet der Trainer. Teilweise fehlten sieben Stammspieler – darunter alle gelernten Torhüter. „Wir schauen von Woche zu Woche. Wenn alle bei uns fit sind, könnte mein Team auch in der Kreisliga mithalten“, ist Müller überzeugt.

Auf drei Auswärtsspiele folgt jetzt ein Auftritt zuhause für die SG Lucklum/Veltheim II

Auch der Spielplan kam den Lucklumern zuletzt nicht entgegen. Die vergangenen vier Partien fanden für die SG auswärts statt. Auch das jetzt anstehende Duell mit der TuS-Reserve hätte in Cremlingen stattfinden sollen. Die zeitliche Verlegung auf Freitagabend brachte aber auch ein Heimrechttausch mit sich. Allzu zuversichtlich zeigt sich Müller dennoch nicht: „Ein Torwart steht mir wieder nicht zur Verfügung – und Cremlingen ist eine richtig gute Mannschaft.“

Außerdem spielen:

Staffel 2: FV Fuhsetal – TSV Üfingen II (So., 14.30 Uhr).

Staffel 3: MTV Wolfenbüttel III – MTV Dettum, MTV Salzdahlum II – SG Bohrstadt (beide Sonntag, 11 Uhr), SV Halchter – SV Borussia Salzgitter (So., 13 Uhr), SV Schladen – SV Wendessen II (So., 14.30 Uhr).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de