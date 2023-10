Senioren des MTV Wolfenbüttel holen neun Bezirksmeistertitel

Erfolge feierten die Vertreter des MTV Wolfenbüttel bei den Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften der Senioren in Edemissen. Vier Sportler des MTV waren vertreten, verbuchten 14 Starts und holten dabei neunmal den Titel sowie weitere Medaillenplätze. Außerdem ging zweimal Gold an Julia Stucki vom TSV Sickte sowie an Bettina Börgmann vom MTV Groß Denkte..

Der erste Titel für den MTV Wolfenbüttel ging an Ulrich Zaiß, der als ältester Hürdenläufer ohne Konkurrenz in der Altersklasse M70 antrat. Jürgen Büttner gewann in der M75 über 800 Meter (m) in 3:46 Minuten. Frank Kindermann trat in der AK 65 dreimal an und siegte über 100 m in 14,32 Sekunden (sek) und im Hochsprung mit 1,28 m. Im Speerwurf gewannen alle drei MTV-Sportler in ihrer jeweiligen Altersklasse.

Zudem gewannen Büttner im 100-Meter-Sprint in 18,13 sek. und Zaiß im Hochsprung. Weitere Plätze auf dem Siegerpodest eroberten Susanne Ebert-Böhm und Zaiß mit jeweils Silber im Kugelstoßen und Bronze im Diskuswurf, wo auch Büttner einen dritten Platz holte. Die Denkterin Bettina Börgmann (W50) setzte sich über 3000 m und im Kugelstoßen an die Spitze, die Sickterin Stucki (W30) gewann ebenfalls im Kugelstoßen sowie im Speerwurf.

r.

