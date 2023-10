Schöppenstedt Der Handball-Landesligist geht am Samstag als Favorit in sein Heimspiel gegen Aufsteiger TuS GW Himmelsthür II.

Handball-Landesliga HG Elm bastelt am Kader und am dritten Saisonsieg

3. Saisonspiel, 3. Heimspiel, 3. Heimsieg? Das wäre ganz nach dem Geschmack von Handball-Landesligist HG Elm, der am Samstag (17 Uhr) in der Schöppenstedter Landkreissporthalle Aufsteiger TuS GW Himmelsthür II empfängt.

Die HG will in dieser Saison laut Trainer Andreas Simon unter den Top-3-Teams der Staffel Süd landen. In eigener Halle sollen möglichst keine Punkte abgegeben werden, so der Coach. Und nach zwei Spielen, beide in eigener Halle, befinden sich die Elm-Handballer in der Spur. Weder zum Auftakt gegen die HSG Schoningen/Uslar/Wiensen (40:31) noch gegen den stark eingeschätzten Northeimer HC II (31:28) ließ das Simon-Team – obwohl personell längst nicht optimal aufgestellt – etwas anbrennen.

HG Elm nimmt weiteren Rückraumspieler ins Visier

Im dritten Saisonspiel, abermals in eigener Halle, geht’s gegen Aufsteiger Himmelsthür II, der mit zwei Heimsiegen und zwei Auswärtsniederlagen gestartet ist. Mit welchem Personal Simon planen kann, dürfte sich mal wieder kurzfristig entscheiden. Womöglich wieder mit dem gegen Schoningen am Rücken verletzten Jan-Hendrik Vahldiek, womöglich aber auch mit einem Überraschungsspieler. In den vergangenen Wochen haben die HG-Verantwortlichen intensiv an der Verpflichtung eines weiteren Rückraumspielers gebastelt, dessen Namen sie noch unter Verschluss halten, solange nicht letzte Sport-bürokratische Hürden genommen sind.

jk

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de