Im achten Anlauf soll es für den TuS Cremlingen endlich klappen

Sieben Spiele, drei Unentschieden, vier Niederlagen, letzter Tabellenplatz. Ihren Einstieg in die Saison haben sich die Nordharzliga-Fußballer des TuS Cremlingen wahrlich anders vorgestellt. „Wir hatten höhere Ziele, nun müssen wir aber froh sein, wenn wir am Ende der Saison über dem Strich stehen“, konstatiert TuS-Trainer Fabian Oeft. Unruhe, weil noch immer kein Sieg verbucht werden konnte, komme indes nicht auf, versichert der TuS-Coach – weder bei ihm, noch in der Mannschaft und im Verein.

Beim TuS Cremlingen stehen erst drei Unentschieden auf der Habenseite

Den achten Anlauf, um endlich den ersten „Dreier“ zu verbuchen, unternehmen die Cremlinger am Sonntag (14.30 Uhr) auf eigenem Platz gegen den Lindener SV, der sich am Dienstag im Nachholspiel gegen die SG Veltheim/Lucklum den zweiten Saisonsieg und somit etwas Luft im Tabellenkeller verschafft hatte. Im jüngsten Auswärtsspiel gegen Glück Auf Gebhardshagen standen auch die Cremlinger kurz vor ihrem ersten Sieg, nach einer 2:0-Führung reichte es am Ende nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit aber nur zu einem 2:2. Es war eines von bislang drei Unentschieden des TuS. „Das waren drei Spiele, die unglücklich für uns gelaufen sind“, sagt Oeft. „Wir hätten sie auch jeweils gewinnen können.“

Wir setzen in den kommenden Wochen mehr auf defensive Kompaktheit. Wenn wir vorne nicht treffen, konzentrieren wir uns halt darauf, dass hinten die Null steht. Fabian Oeft, Trainer des TuS Cremlingen, sieht in der defensiven Stabilität das Erfolgsrezept

Die Gründe, warum in dieser Spielzeit längst noch nicht jedes Rädchen ins nächste greift, seien vielschichtig, sagt Oeft. „Bei uns fehlen jede Woche fünf bis sechs Leute. Wir können nie zweimal in Folge mit der gleichen Elf starten. Als Trainer machst du dir donnerstags einen Plan, den du dann samstags über den Haufen werfen kannst, wenn die Absagen eintrudeln.“ Mehr noch: Die Cremlinger schießen zu wenig Tore. „Wir haben einfach keinen richtigen Knipser, das ist seit zwei, drei Jahren unser großes Manko.“ Die Lösung: „Wir müssen das als Mannschaft auffangen“, betont Oeft. Soll heißen: Die Cremlinger passen ihre Spielidee den personellen Gegebenheiten an. „Wir setzen in den kommenden Wochen mehr auf defensive Kompaktheit. Wenn wir vorne nicht treffen, konzentrieren wir uns halt darauf, dass hinten die Null steht.“

Beim TuS Cremlingen suchen sie den Anführer im Team

Ebenfalls auffällig im Cremlinger Spiel: Der in den vergangenen zwei, drei Jahren verjüngten Mannschaft fehlt ein echter Lautsprecher, ein Kommandogeber, kurzum: ein Anführer. „Wir suchen noch nach diesem Spieler, der auf dem Platz den Mund aufmacht, der die anderen dirigiert“, sagt Oeft. All diese Baustellen „müssen wir als Mannschaft auffangen“, sagt der TuS-Coach, der aber betont, dass das Team funktioniere. „Die Stimmung bei uns ist trotz des schlechten Saisonstarts gut, der Glaube daran, dass wir die Wende noch schaffen, ist vorhanden.“ Auch der Zusammenhalt der Mannschaft sei gegeben. Gemeinsame Unternehmungen, jüngst ein Oktoberfest in der Spielerkabine, würden davon zeugen.

Sollte der erste Saisonsieg erst unter Dach und Fach sein, so Oeft, dann könne daraus durchaus ein sportlicher Positivlauf entstehen. Doch der werde nicht von den Beinen gesteuert, ist sich der TuS-Trainer sicher, denn: „Ein Fußballspiel wird zu 90 Prozent im Kopf entschieden.“

Außerdem spielen:

Staffel 1

SG Achim/Börßum/Hornburg – SG Bredelem/Astfeld, TSV Gielde – TSV Lochtum (beide So., 14.30 Uhr).

Staffel 2

SV Fümmelse – BV Germania Wolfenbüttel II (Sa., 16 Uhr), SG Veltheim/Lucklum – SV Wendessen (So., 11 Uhr), TSV Salzgitter – SV Kissenbrück, SG Sickte/Hötzum – KSV Vahdet Salzgitter II (beide So., 14.30 Uhr).

