1:3 – MTV Wolfenbüttel lässt Chancen und Punkte liegen

Sie zeigten einen guten Auftritt, nahmen aber nichts Zählbares mit. Die Landesliga-Fußballer des MTV Wolfenbüttel ließen beim SSV Kästorf zu viele Chancen liegen und mussten deshalb letztendlich eine unnötige 1:3 (0:0)-Niederlage hinnehmen.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste aus der Lessingstadt. Sie kamen zu mehreren aussichtsreichenden Abschlusssituationen. Doch sowohl Linus Queißer (auf der Linie geklärt) als auch Julio Rodrigues (an die Latte) verpassten in Minute 14 das frühe 1:0. Nur sieben Minuten später kamen die beiden Wolfenbütteler Offensivkräfte erneut zum Abschluss, doch sie zogen gegen Kästorfs Keeper Tobias Bremer den Kürzeren. In der Folge fanden die Hausherren immer besser ins Spiel, dadurch kam die Elf von Trainer Deniz Dogan bis zur Pause zu keinem nennenswerten Abschluss mehr.

Nach dem Seitenwechsel wurde es wild – und endlich fielen auch die Tore. Der zur Halbzeit eingewechselte Yannick Könnecker brachte den MTV mit einem abgefälschten Schuss aus gut 20 Metern in Führung (49.), nur eine gute Minute später verpasste Könnecker den Doppelpack. Das hatte Folgen, denn keine fünf Minuten später schlug Kästorf zurück. Ein Schuss von Noah Mamalitsidis wurde noch auf der Linie geklärt, Leander Petry war jedoch zur Stelle und staubte zum 1:1 ab (54.).

Die Gäste drängten direkt auf die erneute Führung, doch Bremer behielt in gleich zwei Situationen gegen Queißer die Oberhand (56., 64.). Im Gegenzug bediente Petry Mamalitsidis – das 2:1 für den SSV (64.). Die Partie war somit komplett auf den Kopf gestellt. In der Schlussphase hatten beide Teams noch ihre Möglichkeiten, doch während Könnecker in Minute 78 den Ausgleich verpasste, traf Petry auf der Gegenseite zur Entscheidung (83.).

„Ich kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Wir haben das Spiel kontrolliert“, meinte der enttäuschte MTV-Coach Dogan nach der Partie. „Jetzt stehen wir mit leeren Händen da, es ist paradox. Nach dem 1:2 waren wir mental gebrochen.“

MTV: Güven – Halimi, L. Vollbrecht, Schöngart, Patz – K. Vollbrecht (76. Grosonja) Linek - Joppich (Kücük), Klöppelt (46. Könnecker), Rodrigues (65. Bauer) – Queißer.

Tore: 0:1 Könnecker (49.), 1:1 Petry (54.), 2:1 Mamalitsidis (64.), 3:1 Petry (84.).

tim/wit

