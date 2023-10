Witzkes VfL-Einstand misslingt: „Zaubern kann ich nicht“

Neue Trainerbank, alte Probleme: Auch unter der am Mittwoch als Übungsleiterin eingesetzten Lena Witzke blieben die Oberliga-Handballerinnen des VfL Wolfsburg weit unter ihren Möglichkeiten. Beim MTV Rohrsen verloren die „Hurricanes“ mit 31:33 (13:17).

Nicht selten führt ein Trainerwechsel zu einem Stimmungswandel im Umfeld einer Mannschaft. Vielleicht hatten auch die Verantwortlichen in Wolfsburg darauf gesetzt, dass mit der Entlassung von Christoph Geis ein Ruck durch das Team gehen würde. Mit Lena Witzke installierten die VfL-Handballchefs das Gegenstück zu Geis: eine Trainerin am Anfang ihrer Laufbahn an der Seitenlinie. Die „Hurricanes“-Führungsebene verspricht sich ein dynamisches, modernes Spiel mit Witzke auf der Bank – und erfolgreich soll es sein. Doch ganz so schnell wie erhofft stellte sich der Erfolg nicht ein. Geduld ist gefragt. „Ich hatte eine Trainingseinheit mit der Mannschaft“, erklärte Witzke. „Zaubern kann ich nicht.“

Die Trainerin hatte sich in der Vorbereitung auf Rohrsen darauf beschränkt, kleinere Veränderungen vorzunehmen. Zumal das Problem der „Hurricanes“ auch weniger taktischer Natur sei als viel mehr mentaler. „Es fehlt das Selbstvertrauen. Das war in allen Aktionen zu spüren“, betonte Witzke.

Der VfL Wolfsburg agiert zögerlich und wirkt gehemmt

Besonders habe sich das in der Anfangsphase bemerkbar gemacht. „Wir haben zögerlich agiert, sind in fast jedem Angriff ins Zeitspiel gekommen“, berichtete Witzke. „Die Mannschaft wirkte gehemmt.“ Rohrsen nutzte das konsequent, setzte sich auf 8:3 (12.) ab. Die VfL-Trainerin reagierte und nahm die erste Auszeit. Danach stabilisierte sich ihr Team. Zehn Minuten später erzielte Lara Schmidt das 11:12-Anschlusstor. Witzke: „Wir haben nach jeder Auszeit gut gespielt. Wenn wir uns sammeln und ordnen konnten, hatten wir gute Phasen.“

So auch nach dem zweiten Gäste-Timeout. Bei acht Toren Rückstand in der 42. Minute nahm Witzke ihre zweite Auszeit. Keine fünf Minuten brauchte ihre Mannschaft, um auf 24:26 heranzukommen. Die Partie war wieder offen – und blieb es bis kurz vor Schluss. Nele Kruck führte ihr Team mit zwei Toren binnen einer Minute auf 28:29 (52.) heran. „Da hätten wir die Partie drehen können“, sagte Mannschaftssprecherin Fabienne Kohn. „Rohrsen hat gewackelt.“ Doch die Wolfsburgerinnen verpassten es, den „Final Punch“ zu setzen – und die folgenden drei Tore erzielte der MTV ...

VfL: Lundberg, Adlung-Friede – Holzkamp (2), Schmidt(2), Kruck (12), Kohn (10), Dragota, Kiefel, Mudrow (2), Köllner, Paul, Märsch (1), Tauker, Meyer (2).

