Lena Lingnau (am Ball) war in der zweiten Halbzeit nicht zu bremsen. Sie schenkte Rist Wedel (in Grün) 20 Punkte ein.

Basketball-Regionalliga MTV/BG Wolfenbüttel überrennt Wedel in der zweiten Halbzeit

Dank einer furiosen zweiten Halbzeit sind die Regionalliga-Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel mit einem Heimsieg in die neue Saison gestartet. Nach durchwachsener ersten Hälfte zündeten die Wolfenbüttelerinnen nach der Pause den Turbo und fegten den SC Rist Wedel mit einem 85:63 (16:22, 20:23, 29:9, 20:9) aus der Halle am Landeshuter Platz.

„Es hat am Anfang vieles noch nicht geklappt“, stellte MTV/BG-Coach Andreas Hundt fest, der mit zahlreichen Neuzugängen in diese erste Partie gegangen war. Im Angriff klappte das Zusammenspiel der Wolfenbüttelerinnen zwar schon ganz gut, 45 Punkte des Gegners in einer Halbzeit zuzulassen, ist aber für Wolfenbütteler Verhältnisse ungewohnt.

MTV/BG kauft mit aggressiver Verteidigung Wedel den Schneid ab

Nur gut, dass die Gastgeberinnen in der ersten Hälfte noch längst nicht alle ihre Trümpfe ausgespielt hatten. Mit Beginn des dritten Viertels packten die Wolfenbüttelerinnen eine Press-Verteidigung aus, gegen die die Gäste überhaupt kein Mittel mehr fanden. „Wedel hat es in der Phase nicht mehr über die Mittellinie geschafft“, freute sich Hundt über die aggressive Verteidigung seiner Spielerinnen. Die daraus gewonnenen Bälle verwertete in dieser Anfangsphase des dritten Viertels allesamt die 18-jährige Lena Lingnau, die binnen 20 Sekunden acht Punkte für einen 8:0-Lauf der Wolfenbüttelerinnen erzielte. Somit war der Vorsprung der Gäste blitzschnell egalisiert.

Und es ging munter und mit viel Dampf weiter. „Da wir jetzt deutlich größere Spielerinnen haben, holen wir auch viele Rebounds und können dann mit unserer Schnelligkeit über Fastbreaks leichte Punkte erzielen“, sagte Hundt, der mit der US-Amerikanerin Holly Huellemeier, die mit 14 Punkten einen guten Einstand feierte, und mit Maja Kordis zwei Centerinnen dazubekommen hat. So machte das MTV/BG-Team Rist Wedel in der zweiten Halbzeit dieses rasanten Spiel regelrecht platt.

Premiere für Hundt: Blockweise Wechsel führen zum Erfolg

„Ich habe blockweise fünf gegen fünf Spielerinnen ausgewechselt. Das hatte ich zuvor noch nie gemacht. Aber bei uns ging es dann nahtlos weiter“, berichtete der Coach, der noch zwei regelrechte Wellen seiner Mannschaft beobachtete. Zweimal legten die Wolfenbüttelerinnen einen 12:0-Lauf hin und entschieden die Partie. Topscorerin war Lena Lingnau mit 20 Zählern.

MTV/BG: Bikker 10 Punkte/2 Dreier, Bosse 10, Conrad 4, Geiger, Geilhaar 7, Huellemeier 14, Junger 3, Kordis 6, Lingnau 20, Pabst 9/1, Sprenger 2, Stapel.

