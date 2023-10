Wolfenbüttel. Der Überraschungscoup war für die Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel gegen den ASC Göttingen greifbar – doch am Ende fehlen Kraft und Personal.

Kai Globig (am Ball) war der treffsicherste Wolfenbütteler im Heimspiel gegen den ASC Göttingen (in Blau).

Basketball, 1. Regionalliga Wolfenbüttel verschläft den Start und verliert am Ende knapp

Die Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel warten nach der zweiten Partie weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg in der 1. Regionalliga. Im Heimspiel am Landeshuter Platz kamen die Wolfenbütteler gegen ASC Göttingen zwar nach hohem Rückstand mit einer guten Leistung noch mal heran, am Ende stand für sie aber eine 62:69 (11:25, 17:16, 24:9, 10:19)-Niederlage zu Buche.

Dabei misslang den Gastgebern vor allem der Start in die Partie. Die Wolfenbütteler hatten kein Glück mit ihren Offensivaktionen, wurden auf dem Weg zum Korb mehrmals abgeräumt und erspielten sich nur wenig gute Wurfpositionen. Außerdem gaben sie den Gästen auf der anderen Seite des Feldes immer wieder zweite Chancen, weil sie die Rebounds nicht sicherten. Am Ende des ersten Viertels zogen die Südniedersachsen mit einem 10:0-Lauf davon und gingen mit einem 14-Punkte-Vorsprung in die erste Viertel-Pause.

Im zweiten Viertel zeigen die Wolfenbütteler mehr Konsequenz in der Defense

Im zweiten Abschnitt waren die Lessingstädter dann zunächst immerhin konsequenter in der Defense und ließen die Gäste kaum noch zu Punkten kommen. Allerdings fehlte den Universitätsstädtern plötzlich ihr bis dahin bester Mann, Nikolas Schultz. Der Göttinger ging wohl mit Corona-Nachwirkungen in die Partie und klagte über Herzrasen. Der Topscorer des ersten Viertels musste den Landeshuter Platz schließlich mit dem Notarzt Richtung Klinikum verlassen.

Die Wolfenbütteler blieben im Angriff blass, trafen von draußen nicht und nutzten auch ihre Chancen in Korbnähe kaum. Kai Globig hielt seine Mannschaft mit acht Punkten binnen weniger Minuten im Spiel.

Der Wolfenbütteler Angriff wurde im dritten Viertel deutlich besser, die Defensive stand. Thorben Uster schloss einen 11:0-Lauf des MTV/BG-Teams mit einem Dreier ab. Und auch Jannik Göttsche lief zur Höchstform auf, räumte einige Göttinger Korblegerversuche mit Monster-Blocks ab. Außerdem ließ sich der Wolfenbütteler Center kaum noch Defensivrebounds entgehen. Er sammelte im gesamten Spiel 24 (!) Rebounds ein. Dabei war Göttsche genau wie Emilio Arellano angeschlagen in die Begegnung gegangen.

Uster, Elias Güldenhaupt und Wolfenbüttels Topscorer der Partie, Globig, sorgten für die Punkte – und plötzlich lagen die Gastgeber sogar in Führung.

Diese Energieleistung konnten die Wolfenbütteler aber im Schlussabschnitt nicht aufrecht erhalten. Zum Ende hin lief der MTV/BG-Offensivmotor nicht mehr rund. Die Göttinger trafen die wenigen entscheidenden Würfe. Bis zum Schluss war MTV/BG zwar dran, doch letztlich reichte es nicht.

MTV/BG Wolfenbüttel legt ein überragendes drittes Viertel hin

„Das erste Viertel haben wir verschlafen. Im vierten Viertel konnten wir es dann nicht zumachen“, sagte MTV/BG-Coach Christian Raus. Er habe aber auch schon einiges gesehen, was ihm gefiel. „Im dritten Viertel haben wir so gespielt, wie wir es uns immer wünschen.“

Viele seiner Akteure seien nach langen Krankheitsphasen noch nicht auf dem höchsten Level. Auch die Trainingsqualität war in den vergangenen Wochen aufgrund der vielen Ausfälle noch nicht ausreichend, um mit Siegchancen in die Partien zu gehen. „Wir sind momentan einfach noch nicht so weit, dass wir solche Spiele gewinnen können. Wir brauchen noch Zeit“, sagte Raus.

MTV/BG: Le. Römer 6/2 Assists, Hammerl 3, Arellano 5/1 Dreier, Globig 16/1, Röll 1, Li. Römer, Hahn 2, Göttsche 10/24 Rebounds, Heitmann, Drinkert 2/6 Rebounds, Uster 6/2 Dreier, Güldenhaupt 11/7 Rebounds.

