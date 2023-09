BlueLiner laufen Marathon auf 2320 Metern über Meereshöhe

Vier Sportler des Wolfenbütteler Laufclubs BlueLiner nahmen erfolgreich an der 30. Auflage des Jungfrau-Marathon im Berner Oberland bei Interlaken in der Schweiz teil. In Läufer-Kreisen wird die Veranstaltung als „schönster Marathon der Welt“ betitelt..

Dieser Herausforderung stellten sich die Brüder Andreas und Sebastian Radecker, Matthias Thiede und Michael Fürer. Alle starteten zum wiederholten Mal und kannten die herausfordernde Strecke mit ihren 1950 Höhenmetern. Seit zwei Jahren ist das Ziel nicht mehr auf der Kleinen Scheidegg, wo man zum Schluss etwas bergab laufen konnte, sondern es geht weiter in hochalpinen Landschaften aufwärts bis zur Station Eigergletscher auf 2320 Meter über Meereshöhe.

Nach einer flachen 10-Kilometer-Runde ging es im Tal hinauf Richtung Lauterbrunnen, wo die Halbmarathondistanz erreicht wurde. Dann kamen 5 flachere Kilometer, bis mit der „Wand“ in Richtung Wengen die steilsten Anstiege begannen. Während der letzten 16 Kilometer standen rund 1750 Höhenmeter an.

Der Jungfrau-Marathon – der „schönste Marathon der Welt“ Foto: Blueliner / Verein

Die Radecker-Brüder liefen bei ihrer dritten Teilnahme im vorderen Teilnehmerfeld. Sebastian finishte mit 4:09:59 Stunden auf Platz 21 in der M 40 und dem 92. Gesamtplatz. Andreas lief mit 4:20:22 std auf Platz 31 in der M 40, gesamt 137. Matthias Thiede kam bei seiner zweiten Teilnahme nach 4:58:37 std ins Ziel (Platz 79/M 45, Gesamt 532). Michael Fürer startete am Vorabend des Marathons zu einem kurzen Berglauf, dem Harder-Run, wo er 4,4 km mit 750 Höhenmetern zum Harder Kulm bewältigte. Am Folgetag wollte Fürer bei seiner achten Teilnahme einfach nur ankommen (6:38 Std, 276 M50, Gesamt 2050). Insgesamt starteten rund 3500 Läufer aus mehr als 60 Nationen.

