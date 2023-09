Erst Pflicht, dann Kür für den SV Wendessen

Erst geht es für Dorothea Prießnitz (in Rot) zum Schlusslicht Bröckel, dann empfangen die Wendesserinnen im Pokal den Regionalligisten TSV Barmke (in Gelb-Blau, hier im Testspiel).

Zwei äußerst unterschiedliche Partien erwarten die Oberliga-Fußballerinnen des SV Wendessen am Wochenende und dem darauffolgenden Feiertag. Erst kommt die Pflichtaufgabe auswärts, dann folgt die Kür auf der heimischen Anlage. Am Samstag um 14.30 Uhr gastieren die Wendesserinnen beim bislang erfolglosen Aufsteiger aus der Landesliga Hannover, dem TuS Bröckel. Am Dienstag, dem Tag der deutschen Einheit, um 12 Uhr erwartet das Team von Coach Marcel Döring dann den Regionalligisten TSV Barmke zur Zweitrundenpartie im Niedersachsenpokal.

Bröckel ist eher eine Unbekannte. „Wir haben schon mal gegen den TuS getestet und in der Halle gespielt. Inzwischen ist das aber eine ganz andere Mannschaft“, sagt SVW-Coach Marcel Döring. Was allerdings über den Gegner aus dem Landkreis Celle bekannt ist: Der TuS hat bislang alle sieben Saisonspiele verloren und steht am Tabellenende.

SVW reist als Favorit an

„Daher fahren wir auch als klarer Favorit da hin“, sagt Döring, obwohl sein Team zuletzt zwei Niederlagen am Stück kassiert hat. „Wir wollen jetzt unbedingt den Hebel wieder umlegen und ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt. Dafür wollen wir auch wieder viel offensiver auftreten“, erklärt der Coach, der sich mit seiner Mannschaft vorgenommen hatte, sich auswärts zu verbessern.

Geballte Offensivpower beim SV Wendessen

Zuversichtlich stimmt den Trainer einerseits „eine sehr gute Trainingswoche“ und zweitens die Rückkehr seiner zuletzt im Urlaub weilenden Abwehrchefin Emily Bölsing. Außerdem hatte er endlich – ebenfalls nach verschiedenen Urlauben – seine Top-Offensive im Training. Mit Denise Böndel, Finja Heidrich und Gesa Radtke hat er am Wochenende ein einsatzbereites gefährliches Trio. „Ich hoffe, dass wir endlich wieder auch mehr Tore schießen. Das hat zuletzt nicht so gut funktioniert.“

Im Pokal geht es darum, Spaß zu haben

Ein Sieg ist jedenfalls Pflicht in Bröckel – und dann folgt die Kür: Der Regionalliga-Vierte und Vorjahres-Pokalsieger Barmke gastiert in der Weinrich-Arena an der Leipziger Allee. „In dem Spiel sind wir der klare Außenseiter. Wir wollen auf jeden Fall viel Spaß haben, möglichst diszipliniert spielen und ein paar Nadelstiche setzen“, sagt Döring und ergänzt: „Es ist schön, dass wir in der zweiten Runde stehen. Unser Fokus liegt aber ganz klar auf der Liga.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de