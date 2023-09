Kapitän Nils Göwecke übernimmt beim MTV wieder das Ruder

Das 3:3-Remis nach 3:1-Führung vor Wochenfrist gegen den Bovender SV wurmt Deniz Dogan noch immer. Es war nicht das erste Mal in dieser Saison, dass sein MTV Wolfenbüttel in der Fußball-Landesliga trotz Chancenplus und wegen später Gegentreffer noch Punkte abgegeben hat. Doch MTV-Trainer Dogan weiß auch: Der Prozess, die vielen jungen und im Sommer geholten Spieler neu ins Spielsystem des MTV einzubinden, erfordert Geduld und Trainingsarbeit. Denn, und das hätten laut Dogan die Video-Analysen nach den jüngsten Spielen immer wieder gezeigt: Zumeist patzen derzeit die Neuen im Stellungsspiel – abgesehen von den beiden Schnitzern, die sich der ansonsten so zuverlässige MTV-Keeper Direnc Güven bei zwei der drei Gegentore gegen Bovenden geleistet hatte.

Alternativen sind diese Drei für das Göttingen-Spiel auf jeden Fall. MTV-Trainer Deniz Dogan freut sich über die Rückkehr von Johannes Patz, Nils Göwecke und Jonas Klöppelt

Womöglich ist Besserung in Sicht: Drei erfahrene Spieler, die zuvor wochenlang wegen Verletzungen ausfielen, trainieren wieder und sollen dem Team im Auswärtsspiel gegen die SVG Göttingen (Samstag, 17 Uhr) entweder als Teil- oder als Vollzeitkraft wieder mehr Stabilität verleihen. Jonas Klöppelt, den es im Juni im Bezirkspokalfinale in Nörten-Hardenberg am Sprunggelenk erwischt hatte, feierte bereits gegen Bovenden ein Kurz-Comeback. Johannes Patz (Handverletzung) und Kapitän Nils Göwecke (Sprunggelenk) gehören dem MTV-Aufgebot am Samstag erstmals wieder an. „Wir werden alle drei behutsam heranführen, um keine Folge-Verletzung zu riskieren“, sagt Dogan, „Alternativen sind diese Drei für das Göttingen-Spiel aber auf jeden Fall.“ Auf die Qualität des Trainings habe sich die Rückkehr des Stammelf-Trios bereits positiv ausgewirkt, erzählt Dogan. „Nils, Jonas und Jojo haben unseren Spielstil mit vielen schnellen Aktionen natürlich verinnerlicht. Von ihnen können sich die jungen Leute im Training eine Menge abgucken.“

Deniz Dogan fordert noch mehr Wachsamkeit in der Defensive

Stichwort Video-Analysen: Die hätten, so Dogan, noch einmal deutlich dokumentiert, dass sich seine Mannschaft schwer tut, Standards des Gegners effektiv und clever zu verteidigen. 12 Gegentore kassierten die Wolfenbütteler in bislang acht Spielen, „50 Prozent davon fielen nach Standards des Gegners“, verdeutlicht Dogan. Mal sei das Stellungsspiel schlecht, doch oftmals, so der MTV-Coach, „gehen wir nicht richtig hin zu Ball und Gegner. Das ist unverantwortlich.“ Auch deshalb stehe seine Mannschaft nach acht Spieltagen bei mageren 12 Punkten. Den Blick nach oben in der Tabelle wollen die Wolfenbütteler dennoch behalten, denn derzeit punktet kein Team konstant und enteilt der Konkurrenz. Dogan: „Bis Weihnachten wollen wir so viele Punkte wie möglich holen, um den Kontakt nach oben zu behalten.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de