KSG Wolfenbüttel kegelt sich an die Tabellenspitze

Wolfenbüttel Die Wolfenbütteler besiegen in Bovenden erstmals die Rivalen Hannover II. Auch die KSG-Damen starten erfolgreich in die Saison.

Starker Saisonauftakt: Die Bohle-Kegler der KSG Wolfenbüttel gewinnen beide Spiele in Bovenden und setzten sich am ersten Spieltag der Verbandsliga an die Tabellenspitze. Auch die KSG-Damen starten erfolgreich. Beim Turnierspieltag in Verden erreicht das Team den dritten Platz.

Neuzugänge der KSG Wolfenbüttel überzeugen

Verbandsliga, Männer: In Bovenden ging es für die KSG zunächst gegen Aufsteiger SKC Victoria Burgdorf. Hochmotiviert starteten Simon Faber (879 Holz bei 120 Würfen) und Neuzugang Stefan Rust (868) und holten 70 Holz Vorsprung heraus. In der Mittelachse setzte Axel Marienfeld ein Ausrufezeichen. Der zweite Sommertransfer der KSG spielte mit 895 Holz das höchste Ergebnis der Partie und hielt zusammen mit Heiko David (848) den Vorsprung bei 70 Holz. Ersatzgeschwächt entschied sich Burgdorf, in der Schlussachse einen Mann fürs zweite Spiel zu schonen. Für Stephan Meine (871) und Thomas Janitschke (892) ging es somit nur noch um die Unterwertung.

KSG Wolfenbüttel – SKC Victoria Burgdorf 5253:4311 Holz 3:0 (Unterwertung 47:30).

Die zweite Partie hatte es in sich. Gegen die Rivalen KSK Hannover II konnten die Wolfenbütteler zuvor noch nie gewinnen. Die Bundesliga-Reserve trat mit vier Damen an, die regelmäßig bei deutschen Meisterschaften vorne mitspielen. Start- und Mittelachse der KSG übergaben eine 13-Holz-Führung an ihre Schlussachse, die zur Nervenschlacht wurde. Mit Yvonne Hinsemann (894) und Sylvia Pawelczak (881) schickten die Rivalen ihre erfahrensten Spielerinnen auf die Bahnen. Stephan Meine (868) und Thomas Janitschke (898) mussten richtig kämpfen, verloren zwar 9 Holz an die Damen, aber nicht das Spiel. In den letzten fünf Würfen entschied sich die Partie zugunsten der KSG. Der viel umjubelte erste Sieg gegen Hannover in der Liga bedeutete zudem die Tabellenführung.

KSK Rivalen Hannover 2 – KSG Wolfenbüttel 5280:5284 Holz 0:3 (Unterwertung 36:42).

Verbandsliga, Frauen: Das junge Wolfenbütteler Team um Kapitänin Jessica Kuhnert setzte erstmals zwei U18-Spielerinnen bei diesem Turnierspieltag ein. Neben Vanessa Treder debütierte nun auch Kora Kamprath. Zu Beginn der Partie startete Kuhnert und spielte 866 Holz bei 120 Würfen. Lena Deyerling setzte im zweiten Durchgang das gleiche Ergebnis noch einmal drauf. Kamprath kam nach der dritten Achse mit 810 Holz von den Bahnen. Zum Schluss lieferte Treder noch einmal ein Topergebnis von 877 Holz auf den schwer zu spielenden Bahnen. Mit einer Mannschaftsleistung von 3419 Holz holte sich die KSG den dritten Platz in der Tabelle.

r.

