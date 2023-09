LSV-Triathleten absolvieren ihre erste Mitteldistanz

Die Triathleten Falk Lensing und Alexander Algermissen vom Lindener SV legten ihre erste Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen) beim IronMan 70.3 in Duisburg hin. Zu Beginn des Wettkampfes absolvierten beide das Schwimmen bei sehr gutem Wetter, beim anschließenden Radfahren und Laufen wurden die Bedingungen durch einsetzenden Regen schwieriger. Falk Lensing kam in 5:50:05 Std, Alexander Algermissen in 5:17:19 Std. ins Ziel.

Beide LSV-Triathleten sind Studenten an der Ostfalia Wolfenbüttel und waren im Hochschulsport aktiv. Dabei wurden sie auf die Kooperation mit der LSV-Triathlonabteilung aufmerksam. Beide nahmen regelmäßig am Training des LSV teil und eigneten sich die notwendigen Techniken der einzelnen Disziplinen an Zunächst nahmen Lensing und Algermissen an mehreren Kurzdistanzen teil, um sich an das Wettkampfgeschehen des Triathlons zu gewöhnen. Beide starteten zudem im Landesligateam des LSV und nahmen mit Erfolg an den Ligawettkämpfen teil. Danach fühlten sie sich gerüstet für längere Distanzen und gingen nun in Duisburg über die Mitteldistanz an den Start.

Wer gerne einmal beim Triathlon „schnuppern“ möchte, kann sich mit dem Trainer des LSV, Holger Trossen, unter Telefon 05331/64459 oder per E-Mail unter trossens@gmx.de in Verbindung setzen.

