SG Sickte/Hötzum belohnt sich nicht für ihre Chancen

Wolfenbüttel Fümmelse gewinnt zwar in Kissenbrück, wechselt aber einmal zu oft. Eine Entscheidung über die Punkte fällt wohl noch am grünen Tisch.

In Staffel 2 der Fußball-Nordharzliga könnte sich das Spitzenspiel am grünen Tisch entscheiden. Der SV Kissenbrück verlor sein Heimspiel gegen den SV Fümmelse mit 1:2. Wegen eines Wechselfehlers der Gäste könnte die Punkte aber doch noch in Kissenbrück landen. Die SG Sickte/Hötzum verpasste ihre Chancen beim TSV Hallendorf und verlor.

MTV Lichtenberg – Lindener SV 4:1 (3:0). Tore: 1:0 Müller (9.), 2:0 Ulke (14.), 3:0 Adanir (26.), 3:1 Wendt (49.), 4:1 Schipper (74.). Drei Gegentore kassierten die Lindener in der ersten Hälfe. Dann kam der LSV schwungvoll aus der Pause. Patrick Wendt verkürzte auf 1:3, doch mehr war nicht drin für die Gäste.

Sounde Oula schießt SG Veltheim/Lucklum zum Auswärtssieg

KSV Vahdet Salzgitter II – SG Veltheim/Lucklum 3:4 (2:1). Tore: 1:0 Yalcin (25.), 1:1 Allerberdiyev (35.), 2:1 Alagöz (44., Elfmeter), 2:2., 2:3 Oula (62./Elfmeter, 70.), 3:3 Alagöz (88.), 3:4 Oula (90.+5). Trainer Mohammed Conté hofft, dass sein Team nach der „besten Saisonleistung bisher nun endgültig in der Liga angekommen ist“. Die erste Halbzeit gehörte bereits den Gästen, in Führung gingen allerdings die Platzherren. Nach der Pause bewies Veltheims Sounde Oula seine Torjäger-Qualitäten und erzielte drei Treffer.

BV Germania Wolfenbüttel II – SC Gitter II 3:3 (0:2). Tore: 0:1 Al-Jassem (1.), 0:2 Eigentor (9.), 1:2., 2:2. Bryk (47., 75.), 2:3 Günther (80.), 3:3 Bryk (90.+1). „Wir haben uns alle drei Gegentore quasi selbst reingelegt. Der erste Abschnitt hat mir überhaupt nicht gefallen“, ärgerte sich BVG-Trainer Dennis Keihe. Nach einer „deftigen Ansprache“ sei die Mannschaft dann da gewesen. Pavel Bryk schnürte einen Dreierpack und erzielte den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Der Punkt sei aber zu wenig. „Mit etwas mehr Konzentration in der Verteidigung müssen wir das Spiel klar gewinnen“, befand Keihe.

SV Wendessen zittert sich zum Heimsieg

SV Wendessen – SV GA Gebhardshagen 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Al-Zein (14.), 1:1 Otto (38.), 2:1 Kieltsch (46.). „Wir waren sehr ersatzgeschwächt, haben aber volles Vertrauen in die Truppe auf dem Platz gehabt“, sagte SV-Trainer Pascal Gos – und die Mannschaft rechtfertigte das Vertrauen mit einem Sieg. „Wir haben es verpasst, nach dem 2:1 noch das dritte Tor nachzulegen, so dass es am Ende etwas zittrig wurde. Es war aber ein verdienter Sieg“, sagte Gos.

TuS Cremlingen – TSV Salzgitter 1:2 (0:1). Tore: 0:1 (30.), 0:2 (72.), 1:2 Kunkel (82.). Die Gastgeber traten stark ersatzgeschwächt an. „Wir mussten wieder auf etlichen Positionen improvisieren. Alle haben ihre Sache sehr gut gemacht, doch über 90 Minuten ist das eben schwer“, sagte TuS-Trainer Stefan Schulz. Die Platzherren kamen zwar noch zum Anschluss, doch dann reichte die Zeit nicht aus, um den Ausgleich zu erzielen.

SG Sickte/Hötzum nutzt Chancen zum Ausgleich nicht

TSV Hallendorf – SG Sickte/Hötzum 5:2 (3:1). Tore: 1:0 Eigentor (2.), 2:0 Kaya (18.), 2:1 P. Schmidt (22.), 3:1 Güngör (28./Elfmeter), 3:2 P. Schmidt (56.), 4:2, 5:2 Liehr (80., 84./Elfmeter). „Das Ergebnis ist am Ende zu hoch ausgefallen, denn wir hatten zwei vollkommen unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten war Hallendorf besser und in der zweiten wir“, fasste SG-Trainer Stephan Köchy zusammen. Ein Remis wäre dem Spielverlauf seiner Meinung nach angemessen gewesen. Die Sickter hatten genug Chancen, um den 2:4-Rückstand aufzuholen, nutzten diese aber nicht. Mit dem 5:2 war das Spiel entschieden.

SV Kissenbrück – SV Fümmelse 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Selemann (32.), 1:1, 1:2 Wohlfahrt (71., 88.). „Es war wie erwartet, die Fümmelser präsentierten sich als sehr starker Kreisligist, doch wir haben mit Leidenschaft dagegengehalten. Ärgerlich war, dass wir nach der Pause bei besten Gelegenheiten den Deckel nicht draufgemacht haben“, sagte Alexander Böhm. Der SVK-Trainer rechnet jetzt damit, dass die Punkte dennoch nach Kissenbrück wandern werden.. „Die Fümmelser haben insgesamt sechsmal gewechselt. Wir hätten die Punkte aber gerne anders gehabt“, betont Böhm.

