HG Elm bricht Northeims Widerstand erst spät

Regelrecht aus dem Weg geräumt haben Noah Kaufmann (am Ball) und Gerrit Gerloff (vorne, am Boden) ihre Gäste vom Northeimer HC II. Am Ende gewann die HG Elm in einer lange Zeit ausgeglichenen Partie mit 31:28.

Die HG Elm demonstriert in der Handball-Landesliga weiter ihre Heimstärke. Das Team ließ sich auch nicht vom zu den Spitzenteams der Staffel Süd gezählten Northeimer HC II ausbremsen, setzte sich mit 31:28 (16:15) durch und ist nun das einzige Team ohne Verlustpunkt. Auf die HG wartet nun ein spielfreies Wochenende, ehe es am 7. Oktober mit dem dritten Heimspiel in Folge, dann gegen Aufsteiger TuS Grün-Weiß Himmelsthür II, weitergeht.

Torhüter Florian Meyer ebnet der HG Elm in der ersten Halbzeit den Erfolgsweg

Obwohl mit Martin Schoel (Adduktorenzerrung) und Jan-Hendrik Vahldiek (Rückenverletzung) zwei Stammkräfte passen mussten, setzte sich die HG in einer bis weit in die zweite Halbzeit hinein ausgeglichenen Partie durch. Elm-Trainer Andreas Simon berichtete davon, dass seine Mannschaft durch ein Wellental gegangen sei. So habe sie in jeder Halbzeit eine gute Phase gehabt, in der sie sich mit mehreren Treffern in Folge jeweils deutlich von den Northeimern absetzte. Vor der Pause führten die Hausherren bereits mit 13:7 (18. Minute). Die Deckung, hinter der Torhüter Florian Meyer mit einigen Paraden unter anderem bei Siebenmetern der Gäste glänzte, stand sicher und nach vorne ging bei der HG Mitte des ersten Durchgangs die Post ab.

In Halbzeit 2 starteten die Gastgeber in der Schöppenstedter Landkreishalle mit vier Treffern in Folge zur zwischenzeitlichen 20:15-Führung (34.). Es gab aber auch zwei längere Durchhänger im HG-Spiel, die die erfahrenen Gäste zu ihren Gunsten nutzten und jeweils wieder aufschlossen.

Teilweise haben wir dem Mitspieler die Bälle so unsauber vor die Brust gespielt, dass es fast zwangsläufig zu Fangfehlern und Ballverlusten kam. Andreas Simon, Trainer der HG Elm, monierte eine Vielzahl technischer Fehler seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit

Vor allem in der zweiten Halbzeit hätte die Partie in der markantesten Schwächephase der HG kippen können. Die Gastgeber lagen 20:15 vorne (34. Minute), acht Minuten später sahen sie sich dann mit 21:22 im Rückstand. Schuld daran sei laut HG-Coach Simon „eine Mischung aus Unkonzentriertheit und Überheblichkeit“ gewesen, die sich in einer Vielzahl unsauberer Zuspiele und unvorbereiteter Torwürfe zeigte. „Wir hatten einfach keine sauberen Abläufe mehr“, monierte Simon. „Teilweise haben wir dem Mitspieler die Bälle so unsauber vor die Brust gespielt, dass es fast zwangsläufig zu Fangfehlern und Ballverlusten kam.“ Die Northeimer seien hellwach und zur Stelle gewesen. Nach 42 Minuten (22:21) waren die Gäste kurzzeitig obenauf. Doch die HG berappelte sich, ging beim 24:23 (46.) wieder in Führung und ließ sich diese trotz aufkommender Hektik in der Schlussphase nicht mehr entreißen. Über 27:24 (52.) und 29:26 (55.) brachten die Elm-Handballer die nächsten beiden Pluspunkte am Ende einigermaßen sicher über die Zeit.

HG Elm: Meyer, Rokitta - Maack 2, Kaufmann 1, Scheller 9, Nabel 2, Gerloff 7, K. Vahldiek 2, Binner 2, Walburg, Bäumler 4, Behrens 2, Deupert.

