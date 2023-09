Hehlingen gewinnt Nachbarschaftsduell mit Reislingen deutlich

Wolfsburg. Der TSV hat beim 5:0-Erfolg wenig Mühe mit dem SV. Der VfB Fallersleben verspielt in Isenbüttel in der Schlussphase eine 3:1-Führung noch.

Dieser Spieltag der Fußball-Bezirksliga hatte für die Wolfsburger Teams, die im Einsatz waren, einiges zu bieten. Fallersleben und Lupo Martini II erfuhren den Frust und die Freude, die ein Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit auslösen kann. Beim TSV Hehlingen wäre ein Tor in der Nachspielzeit halb so wild gewesen, denn im Nachbarschaftsduell mit Reislingen-Neuhaus war da schon längst alles entschieden.

MTV Isenbüttel – VfB Fallersleben 3:3 (1:2). Tore: 0:1 Pollak (30.), 1:1 Gebhardt (38.), 1:2 Colombo (43.), 1:3 Pollak (50.), 2:3 Stender (90.), 3:3 Jaesch (90.+5).

Bittere Pille für den VfB Fallersleben! Im Topspiel beim MTV Isenbüttel war die Elf von Coach Lars Ebeling über weite Strecken die bessere Mannschaft, musste sich aufgrund zweier später Gegentore aber mit einem Zähler begnügen.

Dennis Pollak sorgte nach einer knappen halben Stunde für die VfB-Führung. Doch nach einer Schlampigkeit in der Defensive ließ der Ausgleich nicht lange auf sich warten. Nach Treffern kurz vor und nach dem Seitenwechsel sah es jedoch so aus, als würde der VfB die Partie gewinnen. Doch in den letzten 20 Minute drehten die Hausherren noch einmal auf, Fallersleben geriet mehr und mehr in die Bredouille. Erst gelang Jannis Stender der Anschlusstreffer (90.), in der fünften Minute der Nachspielzeit Adrian Jaesch sogar noch das 3:3 für Isenbüttel.

„Es ist natürlich ärgerlich, mit der letzten Aktion den Ausgleich zu kassieren“, meinte VfB-Coach Ebeling. „Wir waren in der ersten Hälfte dominant und auch in der zweiten zunächst besser. Aber am Ende war es eine Mentalitätsfrage, und Isenbüttel wollte es einfach mehr:“

TSV Hehlingen – SV Reislingen-Neuhaus 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Pörner (5.), 2:0 Kumher (15.), 3:0 Giesecke (51.), 4:0, 5:0 Paschke (87., 90+1).

„Wir haben sehr gut gespielt und hätten das Spiel schon zur Halbzeit entschieden haben können“, meinte Jan Schanda, der Trainer der Hehlinger. Es blieb aber beim verhältnismäßig engen Zwei-Tore-Vorsprung, der auch hätte schrumpfen können, denn „Reislingen hatte auch eins, zwei gute Chancen im ersten Durchgang“. Der TSV hielt seinen Kasten aber sauber und legte in Halbzeit 2 noch drei Tore nach.

Schanda freute sich für sein Team, dass es sich „für die letzten Wochen belohnt hat“. Die Leistung beim TSV hatte in den letzten Spielen schon gestimmt, das Ergebnis nicht immer. Im Derby gegen Reislingen waren nun Einsatz und Ertrag im Einklang. Schanda: „Die Tore waren gut herausgespielt und der Sieg ist absolut verdient.“

Lupo Martini Wolfsburg II – FC Brome 2:1 (0:1). Tore: 0:1 M. Chaaban (18.), 1:1 Wojtowicz (50.), 2:1 Ademi (90.+5).

„Ein Unentschieden wäre eigentlich gerecht gewesen“, musste Lupos Trainer Lennart Gutsche eingestehen. „Brome war in der ersten Halbzeit besser.“ Der Rückstand für die Gutsche-Elf, der durch einen Nachschuss im Anschluss an einen von Lupo-Keeper Jan Maletzke gehalten Strafstoß fiel, war also nicht unverdient. Nach ein paar Umstellungen in der Pause hatte Lupo im zweiten Durchgang dann aber mehr vom Spiel und glich verdient durch Rudi Wojtowicz (50.) aus.

In der Schlussphase hatte Gut­sche zwar den Glauben an den Sieg noch nicht aufgegeben, „ich weiß aber auch, dass es genauso in die andere Richtung gehen kann“. Deswegen stufte der Trainer den Last-Minute-Erfolg durch das Tor von Arian Ademi in der fünften Minute der Nachspielzeit auch als einen „eher glücklichen Sieg“ ein.

