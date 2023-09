Fußball-Bezirksliga 3 Jasper Schmiedel lässt den MTV II Wolfenbüttel in Gitter jubeln

Tim Knobloch (links) und die MTV-Reserve feierten einen Sieg beim SC Gitter (in Blau).

Wolfenbüttel. Eine 0:7-Niederlage gab es für den FC Blau-Gelb Asse in der Bezirksliga 3 in Üfingen, der MTV Wolfenbüttel II siegte durch späte Tore in Gitter.