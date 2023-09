3:3 nach 3:1 – MTV Wolfenbüttel lässt sich Sieg noch nehmen

Mit einer Enttäuschung endete für Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel das Heimspiel gegen Aufsteiger Bovender SV. Die Meesche-Kicker verspielten in den Schlussminuten eine 3:1-Führung und mussten sich mit einem 3:3 (2:0)-Unentschieden begnügen.

Die Gäste aus dem Landkreis Göttingen entpuppten sich schon früh im Spiel als unangenehm zu bespielender Gegner. „Dosenöffner“ für den MTV war nach ereignisarmer Anfangsphase Torjäger Linus Queißer. Hannes Joppichs Flanke köpfte der 19-Jährige zum 1:0 in die Maschen (28. Minute). Und es kam kurz darauf noch besser für die Wolfenbütteler: Steffen Suckel steckte den Ball durch auf Julio Rodrigues, der eiskalt zum 2:0 vollendete (32.).

Strafstoß in Halbzeit 1, Doppelchance in Halbzeit 2 – MTV verpasst die Vorentscheidung

Noch in Halbzeit 1 hätte Queißer für die Vorentscheidung sorgen können, der Angreifer scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter (38.). Stattdessen fiel auf der Gegenseite fast das Anschlusstor. Ein Lupfer über die Abwehrkette des MTV bescherte einem Bovender freie Schussbahn, doch Blerian Halimi spritzte dazwischen (45.).

Kurz nach dem Seitenwechsel sendeten die Gäste ein weiteres Warnsignal. Wieder tauchte ein Bovender allein vor Direnc Güven auf, legte den Ball aber nicht nur am MTV-Keeper, sondern auch am Gehäuse vorbei (50.). Auf der Gegenseite ließ Queißer freistehend die Chance aufs 3:0 aus, Yannick Könneckers Nachschuss landete am Pfosten (54.). Die Bovender blieben unbeeindruckt. Nach 66 Minuten belohnten sie sich für ihren couragierten Auftritt. Im Anschluss an einen Eckball traf Jakob Synofzik zum 1:2-Anschluss.

Bovender SV steckt auch nach dem 1:3 nicht auf und kommt spät zum Ausgleich

Der MTV wackelte bedenklich, die Gäste waren dem Ausgleich nah. Kurzzeitig für Ruhe sorgte der eingewechselte Hadi Abou-Raya, der nach Queißers Vorlage zum 3:1 traf (71.). War’s das? Nein! Bovenden blieb dran – und verkürzte in der 79. Minute durch Benjamin Greib abermals. Und die Gäste wollten mehr. In der 88. Minute hätte sich Bovenden beinahe belohnt, doch Güven war auf dem Posten und verhinderte (noch) den Ausgleichstreffer. In der zweiten Minute der Nachspielzeit war Wolfenbüttels Schlussmann dann aber zum dritten Mal an diesem Tag geschlagen – weil er einen scheinbar gesicherten Ball durch die Hände rutschen ließ. Bovendens Ali Riza Önder versetzte seine Mitspieler in Ekstase und die Wolfenbütteler in den Schockzustand.

„Wir hatten Chancen, um fünf Tore zu schießen“, sagte MTV-Coach Deniz Dogan. „Es ist bitter, dass wir Bovenden einen Punkt schenken. Wir müssen einfach effizienter werden und mehr Klarheit und Souveränität in die Aktionen bekommen.“

MTV: Güven – Erdmann, Halimi, Janz, Stöver – Linek, Suckel (83. Klöppelt) – Joppich (72. Grosonja), Könnecker (72. Ostapowicz), Rodrigues (64. Abou-Raya) – Queißer.

Tore: 1:0 Queißer (28.), 2:0 Rodrigues (32.), 2:1 Synofzik (66.), 3:1 Abou-Raya (71.), 3:2 Greib (79.), 3:3 Önder (90.+2).

Besonderes: Queißer (MTV) verschießt Elfmeter (38.); rote Karte Abou-Raya (MTV, 90.).

