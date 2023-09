Die Roklumer (in Blau) treffen am Sonntag im Kellerduell auf Rammelsberg, der BV Germania Wolfenbüttel (in Gelb) hat den VfL Oker zu Gast.

Fußball-Bezirksliga 3 Blau-Gelb Asse will in Üfingen nachlegen

Um den Anschluss an die Tabellenspitze in der Fußball-Bezirksliga 3 kämpft der BV Germania Wolfenbüttel am Sonntag im heimischen MKN-Sportpark. Zu Gast bei den Blau-Gelben ist der VfL Oker. Das Kellerduell der Staffel 3 steigt in Roklum, wo die SG den SV Rammelsberg empfängt. Jeweils auswärts sind dagegen der MTV Wolfenbüttel II (in Gitter) und der FC Blau-Gelb Asse (in Üfingen) gefordert.

FC Blau-Gelb Asse ist die rote Laterne los – und will sie auch nicht zurück

TSV Üfingen – FC Blau-Gelb Asse (So., 15 Uhr). Erleichterung pur bei den Blau-Gelben: Am Mittwoch gelang mit dem 3:2 in Salder der erste Saisonsieg, das Team von Trainer Michael Grahe ist die rote Laterne wieder los. „Es wäre schön, wenn wir in Üfingen nachlegen könnten“, sagt Grahe. „Üfingen ist eine zweikampfstarke Truppe, dieser Stil liegt uns.“ Entscheidend werde am Ende sein, so Grahe, „wer die Zweikämpfe annimmt und den Sieg mehr will“.

Das gibt uns die Chance, in den letzten 20, 30 Minuten noch einmal Qualität von der Bank zu bringen. Pascal Krafft, Spielertrainer der SG Roklum-Winnigstedt, freut sich über die verbesserte Personalsituation in seinem Kader

SG Roklum-Winnigstedt – SV Rammelsberg (So., 15 Uhr). Zum zweiten Mal in Folge treten die Roklumer zu einem Kellerduell an. Vor Wochenfrist beim FC Blau-Gelb Asse (2:0) behauptete sich das Team von Spielertrainer Pascal Krafft. Am Sonntag gastiert Schlusslicht Rammelsberg in der Blitzblank-Arena. Der SV hat es in sieben Spielen erst auf drei Tore und ebenso viele Punkte gebracht. Nur unwesentlich besser ist die Ausbeute der Gastgeber: sieben Spiele, acht Tore, vier Punkte. Krafft rechnet mit einem engen Spiel, „so, wie es gegen Rammelsberg zuletzt fast immer lief. Es gab selten mal einen Sieger“. Seine Mannschaft sei personell gut gerüstet. Einige Verletzte oder zuletzt Erkrankte kehren allmählich ins Team zurück. „Das gibt uns die Chance, in den letzten 20, 30 Minuten noch einmal Qualität von der Bank zu bringen.“

BV Germania Wolfenbüttel – VfL Oker (So., 15.30 Uhr). Mit fünf Siegen und zwei Unentschieden hat sich Germania Wolfenbüttel inzwischen in der Spitzengruppe der Staffel 3 festgesetzt. Zuletzt gab es drei Siege in Folge, so dass vor Wochenfrist sogar der Sprung auf Platz 2 gelang. Gänzlich zufrieden war Trainer Sascha Kallmeyer mit seinem Team aber selbst nach dem 5:0-Auswärtssieg über den VfL Salder nicht. „Wir waren zu überheblich, gegen stärkere Mannschaften kann das schnell schiefgehen.“ Auch Sonntag-Gast Oker gehört leistungsmäßig nicht ins oberste Regal. Das Team stellt derzeit die zweitschwächste Defensive der Liga mit 27 Gegentoren in sieben Spielen.

SC Gitter – MTV Wolfenbüttel II (So., 15 Uhr). Für Applaus gibt‘s keine Punkte. Diese Erfahrung musste die MTV-Reserve vergangenen Sonntag bei der 2:5-Niederlage gegen Spitzenreiter Union Salzgitter machen. „Wir haben 60 Minuten lang ein super Spiel gemacht“, sagt MTV-Coach Christian Kaselowsky. „Wir waren klar besser, doch am Ende ist Fußball ein Ergebnissport.“ Um in Gitter bestehen zu können und möglichst Zählbares mitzunehmen, müssen sich beim MTV Aufwand und Ertrag annähern. Soll heißen: Noch benötigt das Team zu viele Chancen, um zu Torerfolgen zu kommen.

