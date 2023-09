Wolfenbütteler VC richtet den Blick nach oben

Wolfenbüttel Die Wolfenbütteler wollen sich in dieser Saison im oberen Drittel der Tabelle festsetzen. Los geht‘s mit einem Auswärtsspiel in Giesen.

Mit einer Auswärtspartie geht die Oberliga-Saison für die Volleyballer des Wolfenbütteler VC am Samstag los. Gegen 17 Uhr ist das Team von Trainer Michel Kretschmer der zweite Gegner des Tages für Gastgeber TSV Giesen Grizzlys IV. Die Wolfenbütteler gehen ambitioniert in die neue Spielzeit.

Wolfenbütteler VC blickt nach oben

„Nachdem wir uns in den letzten beiden Saisons das Ziel Klassenerhalt gesetzt hatten und beide Male am Ende Dritter geworden sind, wollen wir diesmal von Anfang an den Blick eher nach oben richten“, sagt Coach Kretschmer. Zwar heißt das neue Ziel nicht gleich Meisterschaft, ganz ausschließen möchte Kretschmer aber selbst diese nicht. „Ich denke, wir gehören zusammen mit SVG Lüneburg III und USC Braunschweig II zu den Mannschaften, die in der Tabelle oben stehen werden. Wir wollen auf jeden Fall im oberen Drittel abschließen.“ Da der Regionalliga-Absteiger MTV 48 Hildesheim seine Mannschaft noch vor dem Saisonstart aus der Oberliga abgemeldet hat, fällt ein Konkurrent im Kampf um die Spitze zudem weg.

Für die Wolfenbütteler Florian (in Blau links) und Tobias Rößler beginnt die Oberliga-Saison mit einem Spiel in Giesen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Eingespielte Truppe

Ein großes Plus der Wolfenbütteler wird ihre Eingespieltheit sein. Der WVC-Kader hat sich im Vergleich zu den Vorsaisons kaum verändert. Einziger Abgang im Vergleich zum Vorjahr ist Außenspieler Luca Rühland, der studienbedingt nach Bayern gezogen ist. „Dafür haben wir mit Nico Rasch schon einen Ersatz gefunden“, erklärt Kretschmer.

Diese konstante Zusammensetzung des Kaders dürfte ein großer Vorteil für den WVC sein. „Es wird uns zugutekommen, dass wir gut abgestimmt sind. Wir wollen mit unserer kompakten Blockarbeit die Gegner zur Verzweiflung treiben“, erklärt Kretschmer den Matchplan.

Dieser soll schon am Samstag in Giesen zum Erfolg führen. „Das ist vom Kader her eine für uns völlig unbekannte Mannschaft. Daher hoffe ich, dass die noch nicht so gut eingespielt sind. Da die Mannschaft als Unterbau für die Bundesliga dient, erwarte ich ein junges, athletisches Team“, so Kretschmer. Ihm steht ein fast vollständiger und komplett fitter Kader zur Verfügung. Nur der zweite Zuspieler Philip Bix fehlt aus privaten Gründen. Am ersten Spieltag hat Giesen übrigens in Lüneburg gewonnen.

Zusätzliche Trainingseinheiten kommen gelegen

Das Spiel der Wolfenbütteler wurde vor einer Woche dagegen verlegt. „Damit haben wir Trainingseinheiten dazu gewonnen. Die haben uns noch mal ein Stück vorangebracht“, sagt der Coach, der ankündigt. „Wir werden uns auf unser Spiel konzentrieren und keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Wichtig ist aber auch, dass wir Spaß am Volleyball haben wollen“. Eine Woche nach dem Spiel in Giesen ist der WVC dann endlich Gastgeber in der Halle des Gymnasiums im Schloss. Anschließend folgt erst mal ein komplett spielfreier Oktober – eine Folge des Hildesheim-Rückzugs.

WVC-Kader

Zuspiel: Tobias Rößler, Philipp Bix.

Diagonal: Marius Müller, Lukas Ahrenbeck

Mittelblock: Julius Rohrberg, Daniel Zemke, Malte Kottowski, Eric Ahrens.

Annahme/Außen: Marco Heinrich, Björn Reinert, Nico Rasch, John Moring, Florian Rößler.

Libero: Andreas Müller.

Spielplan 2023

Sa., 23.9., ab circa 17 Uhr:

TSV Giesen Grizzlys IV (A)

Sa., 30.9., ab 15 Uhr:

SVG Lüneburg III, TK Hannover II (H)

So., 5.11., 10 Uhr:

TK Hannover II (A)

Sa., 11.11., ab 15 Uhr:

GfL Hannover II, Grasdorf/Rethen Volleys (H)

Sa.,25.11., 15 Uhr:

1. VC Pöhlde (A)

Sa., 9.12., ab 14 Uhr:

SVG Lüneburg III, GfL Hannover II (A)

