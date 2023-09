HG Elm peilt den zweiten Sieg im zweiten Spiel an

Für Gerrit Gerloff (am Ball) und die Elm-Handballer steht am Sonntag gegen den Northeimer HC II das zweite von drei Heimspielen zu Saisonbeginn an.

Der Saison-Einstieg in der Handball-Landesliga Süd ist der HG Elm mit dem 40:31-Heimsieg über die HSG Schoningen/Uslar/Wiensen geglückt. Zwei weitere Auftakt-Heimspiele warten nun auf das Team von Trainer Andreas Simon. An diesem Sonntag (17 Uhr) empfangen die Elm-Handballer in der Schöppenstedter Landkreissporthalle den Northeimer HC II, nach einer zweiwöchigen Pause geht es gegen Aufsteiger TuS GW Himmelsthür II weiter.

Dieses Spiel wird für uns zu einem Gradmesser. Andreas Simon, Trainer der HG Elm, vor dem Heimspiel gegen den Northeimer HC

Gänzlich zufrieden war HG-Trainer Andreas Simon nach dem torreichen Auftakt gegen Schoningen nicht. Die Abwehr der Elm-Handballer hatte mitunter bedenklich gewackelt. „Gegen Northeim reicht diese Leistung nicht aus“, befürchtet Simon, der die NHC-Reserve in dieser Saison zu den Platz-1-Anwärtern zählt. „Dieses Spiel wird für uns zu einem Gradmesser.“

HG-Kreisläufer Philipp Nabel dürfte erneut als Fußballtorwart gefordert sein

Fehlen wird der HG vermutlich Jan-Hendrik Vahldiek. Der Toptorjäger der vergangenen Saison, der es im Schnitt auf 10 Treffer pro Spiel brachte, verletzte sich gegen Schoningen am Rücken, nachdem er bei einer Offensivaktion von einem Gegenspieler gestoßen worden und in der Folge gegen den Torpfosten geprallt war. „,Janni‘ konnte sich nach dem Spiel kaum bewegen“, sagt Simon. Auch hinter dem Einsatz von Philipp Nabel steht ein Fragezeichen. Der Kreisläufer dürfte als Ersatztorhüter im Kader des Fußball-Oberligisten FSV Schöningen stehen. Die FSV tritt am Sonntag um 15 Uhr beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder an.

Wenngleich Simon die mit 3:1 Punkten gestarteten Northeimer zu seinen Aufstiegsfavoriten zählt, setzt er seine Mannschaft unter einen gewissen Erfolgsdruck. „Wir wollen in dieser Saison möglichst alle Heimspiele gewinnen. Das ist ein nachvollziehbares Ziel für eine Mannschaft, die am Ende der Saison unter den ersten Drei landen will.“

