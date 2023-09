Tag der offenen Tore bei der HG Elm

Ein erfolgreicher Einstieg in die Saison ist den Landesliga-Handballern der HG Elm geglückt. Im Heimspiel gegen die HSG Schoningen/Uslar feierte das Team von Trainer Andreas Simon einen 40:31 (21:15)-Erfolg.

Trotz des Auftaktsiegs war die Freude von HG-Coach Simon getrübt. Torjäger Jan-Hendrik Vahldiek war Mitte der ersten Halbzeit bei einer Offensivaktion von seinem Gegenspieler in den Wurfkreis geschubst worden und mit dem Rücken gegen den Torpfosten geprallt. Für Vahldiek war die Partie daraufhin vorzeitig beendet, „er konnte sich kaum noch bewegen“, sagte Simon.

Mit der Gesamtleistung seiner Mannschaft zeigte sich Simon zufrieden. Nach holprigem Start (6:6, 6. Minute) setzte sich die HG nach und nach ab. Beim 14:8 nach Ben Bäumlers Doppelschlag (15.) hatten sich die Elm-Handballer ein beruhigendes Torepolster erarbeitet, das sie bis zur Pause konstant hielten. Näher als auf vier Treffer (25:21, 40.) ließ die HG ihre Gäste aus dem Solling nicht mehr aufschließen. Im Gegenteil: In den Schlussminuten zogen die Hausherren das Tempo noch einmal an und Alexander Scheller knackte in der 58. Minute mit seinem achten Treffer die 40-Tor-Marke.

Einzig das Rückzugverhalten nach eigenen Toren sei verbesserungswürdig, mahnte Simon an. „Vorne haben wir uns noch gefeiert, da schlug es hinten schon wieder ein.“ Auch die frühe Zeitstrafen-Belastung einiger HG-Spieler – am Ende gab es für das Elm-Team insgesamt neun Zweiminuten-Strafen – schmeckte Simon nicht sonderlich. Vor allem in der Defensive waren seine taktischen Mittel deshalb arg eingeschränkt. Gute Noten verteilte der HG-Trainer an Alexander Scheller, der in Halbzeit 1 eine klasse Wurf- und Trefferquote hatte, sowie an Malte Behrens, der nach der Pause im mittleren Rückraum geschickt die Fäden zog.

HG Elm: Meyer, Rokitta – J. Maack 3, J.-H. Vahldiek 1, Schoel 3, Bäumler 6, Albrecht 4, Scheller 8, Walburg, Binner 1, K. Vahldiek 4, Gerloff 5, Behrens 5, S. Maack.

