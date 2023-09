Der BV Germania Wolfenbüttel (in Gelb) tat in Salder nur das Nötigste, um zu zählbarem Erfolg zu kommen. Das wiederum brachte BVG-Trainer Sascha Kallmeyer nach dem Spiel gehörig auf die Palme.

Fußball, Bezirksliga 5:0 – Germania Wolfenbüttel nimmt Salders Geschenke an

Ohne spielerischen Glanz zu versprühen setzte sich der BV Germania Wolfenbüttel in der Fußball-Bezirksliga 3 beim VfL Salder mit 5:0 durch und hält Kontakt zur Tabellenspitze. Dort, an der Spitze, steht seit Sonntagnachmittag der SV Union Salzgitter, der bei der Reserve des MTV Wolfenbüttel im 6. Saisonspiel den 6. Sieg landete.

MTV Wolfenbüttel II – SV Union Salzgitter 2:5 (1:3). Tore: 1:0 Joe (23.), 1:1, 1:2, 1:3 Haka (26., 34., 41.), 1:4 Jaczak (74.), 2:4 Feldmann (76.), 2:5 Bischoff (77.).

„Ich werfe gerne zehn Euro ins Phrasenschwein“, sagte MTV-Coach Christian Kaselowsky. „Aber Fußball ist ein Ergebnissport.“ Nicht das bessere, dafür das cleverere und vor dem Tor konsequentere Team habe gewonnen. „Wir waren klar besser als Union, betreiben aber zu viel Aufwand, um zu unseren Toren zu kommen“, sagte Kaselowsky weiter. „Das ist ein Thema, das uns seit Wochen verfolgt.“ Fünfmal sei seine Mannschaft von den Gästen aus Salzgitters Süden ausgekontert worden, fünfmal klingelte es im Wolfenbütteler Gehäuse. „Das war für uns ein bitterer Nachmittag“, konstatierte Kaselowsky. „Diese Niederlage fühlt sich ganz und gar nicht gut an, weil wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben.“

VfL Salder – BV Germania Wolfenbüttel 0:5 (0:3). Tore: 0:1 Krömer (27.), 0:2 Donguetsop (29.), 0:3 Gouné (42.), 0:4 M. Feder (63.), 0:5 Madsack (88.).

Das Endergebnis passte nicht zum Gemütszustand von Germania-Trainer Sascha Kallmeyer. Der wollte über das, was er von seiner Mannschaft über 90 Minuten angeboten bekam, am liebsten den Mantel des Schweigens decken. „Das war ein lauer Sommerkick, mit dem der Trainer nicht zufrieden sein kann“, sagte Kallmeyer knapp.

Seine Mannschaft habe überheblich Fußball gespielt. „Gegen einen stärkeren, kompakteren Gegner wäre der Schuss für uns nach hinten losgegangen“, betonte Kallmeyer, dessen Spieler jedoch auf Gastgeber trafen, die sich spendabel zeigten. Soll heißen: Salder lud die Blau-Gelben mehrfach zum Toreschießen ein. Und die nahmen die Einladungen dankend an, passten sich im Spielverlauf aber eher dem dürftigen spielerischen Niveau der Hausherren an. Kallmeyer: „Das beste am ganzen Nachmittag waren das Wetter und das Ergebnis.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de