Benedict behält die Nerven und trifft doppelt vom Punkt

Derby-Niederlage aus dem Gedächtnis gestrichen, Top-Spiel gewonnen! Die U17-Fußballer des VfL Wolfsburg haben sich in der B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost rehabilitiert und den bis dato Spitzenreiter RB Leipzig mit 3:2 (2:1) besiegt.

Unter der Woche durfte der 15-jährige Alessandro Crimaldi bei den Profis vorspielen, am Wochenende ließ der Flügelspieler sein Können im Top-Spiel aufblitzen und staubte nach acht Minuten zum 1:0 ab. Der zum Kader der U19 gehörende Trevor Benedict erhöhte nach einem Handelfmeter auf 2:0 (15. Minute), es war der perfekte Start in das Spitzenspiel für die Wolfsburger. Doch die Leipziger versteckten sich nicht und kamen in die Partie zurück, als RBs Viggo Gebel nach einer Ecke zum Anschluss traf (75.).

Auch die zweite Halbzeit in einem „überragenden Junioren-Bundesligaspiel”, wie VfL-Cheftrainer Dennis da Silva Felix befand, enttäuschte nicht. Erneut war es Benedict per Elfmeter, der die Wolfsburger zwei Tore in Front brachte (75.), doch ebenso kämpften sich die Gäste aus Sachsen in Person von Maddox Stadel wieder auf ein Tor heran (81.).

Doch am Ende behielten die Gastgeber die Oberhand und bescherten ihrem Cheftrainer einen perfekten Geburtstagsabend: „Wir hatten schöne Ballbesitzphasen, haben uns gute Chancen herausgespielt und hätten auch noch höher gewinnen können. Aber am Ende des Tages haben mir die Jungs ein überragendes Geschenk bereitet. Ich bin sehr stolz auf diese Leistung, es hat eine Menge Spaß gemacht heute.“

Der VfL ist nach dem Sieg nur noch einen Zähler von der Tabellenspitze, die gerade Hertha BSC besetzt, entfernt.

VfL U17: Khadasevych – Bürger, Neininger, Ibrisimovic, Chebil – Hensel (90.+1 Funk), Mbassi, Dittrich – Benedict, Simic (67. Igwesi), Crimaldi (85. Teuber)

Tore: 1:0 Crimaldi (8.), 2:0 Benedict (15., HE), 2:1 Gebel (29.), 3:1 Benedict (75., FE), 3:2 Stadel (81.)

