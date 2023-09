3:0 im Schongang – SV Fümmelse bleibt oben dran

Die 2:4-Schlappe vor Wochenfrist beim starken Aufsteiger TSV Hallendorf in der Fußball-Nordharzliga 2 war ein Dämpfer, nachhaltig Wirkung hat die erste Saisonniederlage bei Bezirksliga-Absteiger SV Fümmelse scheinbar nicht hinterlassen. Im Heimspiel gegen den Lindener SV legte das Team von Trainer Daniel Gustedt den Schalter – gedanklich wie fußballerisch – wieder um und kehrte mit einem 3:0 (1:0)-Heimsieg schnell in die Erfolgsspur zurück.

„Wir hätten am Ende auch 5:0 oder 6:0 gewinnen können“, sagte Gustedt, der jedoch den Chancenwucher seiner Jungs anprangerte. „Allerdings müssen wir auch eingestehen, dass Lindens Torhüter Rene Pförtner einen Sahnetag erwischt hatte“, so Gustedt. Der Keeper war vor allem in der ersten Halbzeit gegen Marvin Tetzel und Torben Reihers Sieger im Eins-gegen-Eins geblieben. Nur einmal musste sich Pförtner in Durchgang 1 geschlagen geben – Marvin Tetzels Freistoß war einfach zu gut platziert (23.).

Früh in Halbzeit 2 fiel die Vorentscheidung zugunsten des Favoriten. Der Minutenzeiger hatte keine volle Umdrehung hinter sich, da stand es 2:0. Joshua Junicke hatte Maß genommen und LSV-Keeper Pförtner abermals überwunden. Der wiederum war in der Folgezeit noch das ein oder andere Mal auf dem Posten und vereitelte mit seinen Glanztaten weitere Fümmelser Tore.

Nur einmal noch musste sich Pförtner geschlagen geben: Tetzel traf vom Elfmeterpunkt zum 3:0-Endstand (60.). Es war das sechste Saisontor des Fümmelser Kapitäns. Intern liegt nur Tobias Wohlfart, der gegen Linden fehlte, mit sieben Toren aus fünf Spielen vor Tetzel.

Kuriosum am Rande: Die Fümmelser erspielten sich ihren Heimerfolg auf deutlich eingeschränktem Geläuf. „Der Platz war locker neun Meter schmaler und fünf Meter kürzer“, erzählte SVF-Coach Gustedt. Erforderlich macht diese „Einengung“ die Neu-Installation der Flutlichtanlage. „Wir müssen mit dem Spielfeld deshalb weiter nach innen rücken“, erzählte Gustedt. „Das wäre zu Bezirksliga-Zeiten, als wir eher auf Konter gespielt haben, kein Problem gewesen. Aber jetzt auf Kreisebene müssen wir häufiger selbst das Spiel machen – und das ist nicht einfach auf einem Platz, der gefühlt nur noch Handballfeld-Ausmaße hat.“

Tore: 1:0 Tetzel (23.), 2:0 Junicke (46.), 3:0 Tetzel (60./Foulelfmeter).

