Wolfenbütteler VC startet mit Heimspieltag in die Saison

Für die Volleyballerinnen des Wolfenbütteler VC geht es am Samstag in ihre zweite Saison in der Verbandsliga – die erste unter der Regie des neuen Chefcoachs Elias Güldenhaupt. Nachdem die Wolfenbüttelerinnen als Aufsteiger im vergangenen Jahr ihr Ziel Klassenerhalt erreichten, soll der Anspruch für die neue Spielzeit etwas steigen. „Klassenerhalt ist das Minimalziel. Eigentlich sehe ich uns eher im oberen Drittel“, sagt Güldenhaupt vor dem Heimspieltag in der Sporthalle des Gymnasiums im Schloss (Samstag, ab 14 Uhr) gegen die SG Heide Volleys und TSV Giesen Grizzlys.

Nachdem der bisherige Coach Jens Rößler schon Anfang des Jahres sehr frühzeitig seinen Abgang angekündigt hatte, übernahm Güldenhaupt nach und nach das Training und zog die komplette Vorbereitung mit seinem Team durch. Dabei stand unter anderem die Abwehr auf dem Übungsplan. „Mir war es wichtig, dass wir ein einheitliches Abwehrsystem verinnerlichen. Es soll da klare Absprachen geben und keine Hektik auf dem Feld herrschen. Jede soll wissen, was in schwierigen Situationen zu tun ist“, erklärt der WVC-Coach.

Wolfenbütteler VC arbeitet an Aufschlag und Annahme

Im Damen-Volleyball seien die Elemente Aufschlag und Annahme am wichtigsten, um die Punkte zu sammeln, erklärt Güldenhaupt. „Deswegen haben wir auch darauf sehr viel Wert gelegt im Training“, sagt der Coach. Ein weiterer wichtiger Punkt der Vorbereitungszeit sei die Integration der Neuen gewesen. So hat die „Erste“ drei Spielerinnen aufgenommen, die in der vergangenen Saison mit der „Zweiten“ aus der Landesliga abgestiegen sind: Jette Pitsch, Mandy Frank und Valeria Matteini. Außerdem sind neu im WVC-Team: Annika Fröhlich (kommt von GW Vallstedt) sowie Saskia Brandt (aus Salzgitter).

Testspiele und Vorbereitungsturnier sorgen für Optimismus

Die Eindrücke, die der neue Trainer bisher von seinem Team gesammelt hat, stimmen ihn zuversichtlich. Neben den Trainingseinheiten ging es auch einmal in einem Testspiel gegen den Regionalligisten USC Braunschweig. Und das WVC-Team hat am traditionsreichen Vorbereitungsturnier in Vechelde teilgenommen.

Dort haben die Wolfenbüttelerinnen unter anderem gegen die Giesen Grizzlys verloren, gegen die sie am ersten Spieltag erneut antreten werden. „Giesen ist stark. Die Mannschaft will unbedingt aufsteigen. Das wird schwer für uns“,gibt Güldenhaupt zu. Der erste Gegner, die Heide Volleys, ist dagegen schwer einzuschätzen. Der Liga-Neuling hat in seiner Aufstiegssaison fast alles gewonnen. „Das könnte auch ein schwerer Gegner sein“, vermutet der Coach. In der Verbandsliga, die in dieser Spielzeit eine 7er-Staffel ist, gibt es insgesamt nur drei Heimspieltage für jedes Team. „Da ist es wichtig, von Anfang an gut zu punkten“, betont WVC-Coach Güldenhaupt – am besten natürlich gleich am ersten Spieltag.

