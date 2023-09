Die SG Sickte/Hötzum bittet den TuS Cremlingen zum Tanz

Sickte In dem Nachbarschaftsduell in der Fußball-Nordharzliga 2 sind die Voraussetzungen für beide Teams komplett unterschiedlich.

In der Staffel 2 der Fußball-Nordharzliga ist Derbyzeit: Die SG Sickte/Hötzum bittet am Sonntag (15 Uhr, Sportplatz Stadtweg, Sickte) ihren Orts- und Gemeinde-Nachbarn TuS Cremlingen zum Tanz. Obwohl sich die sportlichen Vorzeichen beider Teams komplett anders gestalten, dürfte es die Begegnung in sich haben.

TuS Cremlingen wartet noch immer auf den ersten Saisonsieg

Während Sickte/Hötzum mit zwei Siegen und einem Unentschieden von Platz 4 in der Tabelle grüßt und Ambitionen hegt, noch weiter oben anzugreifen, sieht es bei den Gästen mit bislang zwei mageren Pünktchen eher trist aus. Die Cremlinger befinden sich aktuell auf einem Abstiegsplatz. Für die Gastgeber ist klar, wie es nach 90 Minuten aussehen soll. „Spiele gegen Cremlingen sind immer etwas Besonderes, gerade auf eigenem Platz wollen wir unseren Nachbarn natürlich besiegen und ohne Punkte auf die kurze Heimreise schicken“, sagt SG-Coach Stephan Köchy, der sich abseits des Spielfeldes das passende Derby-Drumherum wünscht. „Wir hoffen, dass viele Zuschauer dabei sein und ordentlich Stimmung machen werden.“

Wir treffen auf einen Gegner, der, wenn er alle Mann an Bord hat, um den Aufstieg mitspielen kann. Fabian Oeft, Trainer des Nordharzligisten TuS Cremlingen, spricht mit Respekt über Sonntag-Gastgeber SG Sickte/Hötzum

Über die Stärken von Aufsteiger Sickte/Hötzum ist Cremlingens Trainer Fabian Oeft bestens informiert. „Wir treffen auf einen Gegner, der, wenn er alle Mann an Bord hat, um den Aufstieg mitspielen kann. Wenn wir die SG ins Rollen kommen lassen, werden wir das Nachsehen haben.“ Um das zu verhindern, müsse seine Mannschaft Tugenden wie Laufbereitschaft und beherzte Zweikampfführung anbieten, die grundlegend seien für ein erfolgreiches Spiel. „Nur so können wir etwas Zählbares mitnehmen“, betont der Cremlinger Coach.

SV Fümmelse will gegen den Lindener SV zurück in die Erfolgsspur

Bereits am Samstag (17 Uhr) empfängt der Tabellenzweite SV Fümmelse, der nach vier Siegen zum Saisonstart vor Wochenfrist in Hallendorf (2:4) die erste Niederlage quittierte, den Lindener SV zum Stadtduell. Die Elf von Trainer Daniel Gustedt will sich rehabilitieren und mit einem Sieg in der Tabelle oben dranbleiben. Für die Gäste, derzeit Tabellenzehnter, gilt es, sich als Aufsteiger beim Bezirksliga-Absteiger achtbar aus der Affäre zu ziehen. In den weiteren Begegnungen der Staffel 2 mit Wolfenbütteler Beteiligung empfängt die SG Veltheim/Lucklum am Sonntag (11 Uhr) den SV Kissenbrück, ehe der SV Wendessen um 15 Uhr im zweiten Nachbarschaftsduell des 6. Spieltags den BV Germania Wolfenbüttel II an der Leipziger Allee zu Gast hat.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de