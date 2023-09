U19 des MTV Wolfenbüttel siegt im Topspiel

Der MTV Wolfenbüttel holte den zweiten Sieg im zweiten Spiel und führt die Landesliga-Tabelle der A-Jugend-Fußballer an.

A-Jugend, Landesliga: MTV Wolfenbüttel – JFV 37 Göttingen 5:2 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Cerillo (13., 27.), 2:1 Gräve (39.), 2:2 Brille (48.), 3:2 Freitag (65.), 4:2 Krüger (82.), 5:2 Olcay (90.+4).

Neben Eintracht Northeim und seiner eigenen Mannschaft rechnet MTV-Trainer Anthony Pfitzner auch JFV 37 zu den Meisterschaftskandidaten. Somit zählte die Partie auf dem Kunstrasen im Meesche-Sportpark schon als Topspiel. Gegen den Bezirkspokalsieger hatten die Wolfenbütteler in der vergangenen Saison bereits im Halbfinale gespielt und mit 1:2 verloren. „Daher wussten wir schon, was auf uns zukommt“, sagte Pfitzner. Im Topspiel gab es zunächst nur eine Richtung. Der MTV griff an und ging durch einen Doppelpack von Luis Cerillo mit 2:0 in Führung. Ein individueller Fehler führte zum Göttinger Treffer. „Dadurch haben wir den Gegner unnötigerweise stark gemacht“, befand Pfitzner. Auch dem zweiten Gegentor sei eine Einladung der Gastgeber vorausgegangen. Danach sei es darum gegangen, welche Mannschaft den Sieg mehr wollte. „Lob und Respekt an meine Mannschaft. Die wollte unbedingt gewinnen. Wille, Leidenschaft, Einstellung – das hat alles gepasst. Wir sind permanent angelaufen und haben im letzten Drittel extrem effektiv gearbeitet. Es war ein verdienter Sieg“, resümierte der MTV-Trainer.

Doppelpacker Lenn Knackstedt sorgt für die Entscheidung

A-Jugend, Bezirksliga JVF Kickers Hillerse-Leiferde – MTV Wolfenbüttel II 1:4 (1:1). Tore: 0:1 Knackstedt (38.), 1:1 Kopmann (45.), 1:2 Müller (50.) , 1:3 Ragusa (53./Elfmeter), 1:4 Knackstedt (71.).

„Von Beginn an hatten wir das Heft in der Hand und setzten den Gastgeber unter Druck“, berichtete MTV-Coach Achim Freitag. Den Führungstreffer durch Lenn Knackstedt glichen die Kickers aber noch mit dem Pausenpfiff aus. Nach der Pause dominierten die Gäste erneut die Begegnung. Ein Doppelschlag von Hendrik Müller und Luca Ragusa brachte den MTV auf die Siegerstraße. „Der Gastgeber blieb bei den gelegentlichen Kontern gefährlich, bis Lenn Knackstedt den Deckel drauf machte und seine starke Leistung mit seinen zweiten Treffer krönte“, sagte Freitag.

B-Jugend, Landesliga: JFV 37 Göttingen – MTV Wolfenbüttel 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Xhemshiti (10.), 1:1 Walizada (30.), 2:1 Fakhran (39.), 2:2 Keune (77.).

Germania Wolfenbüttel holt drei Punkte im ersten Ligaspiel

B-Jugend, Bezirksliga: BV Germania Wolfenbüttel – SV Lengede 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Akbulut (43.), 2:0 Dege (58.).

Die Germanen hatten sich den Sieg im ersten Ligaspiel vorgenommen und lieferten ab. „Es war nicht unser bestes Spiel, die hohen Temperaturen haben uns zu schaffen gemacht. Die erste Halbzeit war daher geprägt von vielen Fehlern“, gestand BVG-Coach Yannis Krüger. In der zweiten Halbzeit lief es besser. Evrim Akbulut erzielte schnell die Führung per Lupfer. Valentin Dege legte mit einem Kopfballtreffer zum 2:0 nach.

MTV Wolfenbüttel II – Arminia Vechelde II 1:6 (0:2). Tore: 0:1 Yalti (17.), 0:2 Skejic (21.), 0:3 Papenberg (41.), 0:4 Skejic (64./Elfmeter), 0:5 Neubert (66.), 0:6 Yalti (70.), 1:6 Savoia (78.).

Im C-Jugend-Duell mit den Freien Turnern (in Weiß) fehlte dem Germania-Nachwuchs (in Gelb-Blau) die Durchschlagskraft. Das Heimspiel ging 0:5 verloren. Foto: Olaf Hahn / regios24

C-Jugend, Landesliga: BV Germania Wolfenbüttel – Freie Turner Braunschweig 0:5 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 n. gem. (10., 37.), 0:3 Sahid (44.), 0:4 n. gem. (46.), 0:5 Günther (70.+2).

MTV Wolfenbüttel – SSV Vorsfelde 0:4 (0:1). Tore: 0:1 n. gem. (27.), 0:2 Eigentor (39.), 0:3, 0:4 n. gem. (42., 52.).

„Zweite“ des MTV Wolfenbüttel siegt bei Premiere auf dem A-Platz

C-Jugend, Bezirksliga: MTV Wolfenbüttel II – Arminia Vechelde 3:1 (0:1). Tore: 0:1 n. gem. (23.), 1:1 Goslar (37.), 2:1 Ersöz (48.), 3:1 Ahmad (70.).

Erstmals durfte das Team von Trainer Torsten Rupprecht sein Heimspiel auf dem A-Platz im Meesche-Sportpark bestreiten. „Deshalb hatte wir uns viel vorgenommen und wollten den zweiten Sieg einfahren“, sagte der Coach. Seine Schützlinge hatten deutlich mehr Ballbesitz als der Gegner und ließen sieben hochkarätige Torchancen ungenutzt. Dagegen gingen die Gäste mit ihrem ersten Torschuss in Führung – „aus dem Nichts“, so Rupprecht.

Am Ende war es ein total verdienter Sieg, eine tolle Moral meiner Truppe. Torsten Rupprecht, Trainer der C-Junioren des MTV Wolfenbüttel, nach dem 3:1-Sieg über Arminia Vechelde

Kurz nach der Pause kamen die Gastgeber aber zum Ausgleich. „Jetzt schnürten wir den Gegner total ein und erhöhten durch einen wunderschönen Treffer unter die Latte zum 2:1“, berichtete der Trainer. Erneut ließen die Wolfenbütteler aber viele Chancen ungenutzt. Kurz vor dem Schlusspfiff erlöste Ahmed Ahmad die Hausherren mit seinem Treffer zum 3:1. „Am Ende war es ein total verdienter Sieg, eine tolle Moral meiner Truppe“, lobte Rupprecht.

