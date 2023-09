VfB Fallersleben ist zu ungeduldig für den Meister

Thorben Schröder (in Blau, links) und Tim Schroeter (Nummer 22) verloren mit dem VfB am Ende klar.

Über zwei Drittel der Begegnung mit Handball Hannover-Burgwedel hat der VfB Fallersleben die notwendige Intensität bringen können, um mit dem Oberliga-Meister auf Augenhöhe zu spielen. Erst in der Schlussphase handelten sich die VfB-Handballer einen Rückstand ein, der die 23:34 (14:15)-Heimniederlage einleitete.

Es war unverkennbar: Die Hoffmannstädter hatten sich einiges vorgenommen für das Duell mit dem Meister. Auch wenn die Bedingungen in der aufgeheizten Halle am Windmühlenberg wenig einladend waren, strotzten die Fallersleber vor Motivation. Die „Lions“ waren heiß, brannten auf ihr erstes Oberliga-Spiel nach der Sommerpause. Gegen den spielerisch starken Gegner aus Burgwedel setzte der VfB auf Einsatzwillen. „Wir haben HHB – zumindest in der ersten Halbzeit – einen großen Kampf geboten“, betonte Fallerslebens Trainer Mike Knobbe.

Fallersleben lässt nie abreißen im ersten Durchgang

Zwar legten stets die Gäste vor, doch ließ der VfB nie abreißen. Der Rückstand wurde selten größer als zwei Tore. Als Hannover-Burgwedel nach 22 Minuten mal mit vier Treffern in Front war (12:8), schalteten die Fallersleber einen Gang hoch. Der VfB glich die 3:0-Serie der Gäste mit einem 4:1-Lauf aus. Vor dem Seitenwechsel gelang den Hoffmannstädtern sogar der 14:14-Ausgleich. Kurz vor der Pausensirene traf HHB aber noch zur Führung. Knobbe konnte damit leben. „Insgesamt war die erste Hälfte gut.“

Bis in die 43. Minute hielt seine Mannschaft das Niveau. Zwei Tore von Tim Schroeter und ein Siebenmeter von Phil Hornke brachten die Gastgeber nach einem zwischenzeitlichen 16:20-Rückstand zurück ins Spiel. In die letzten 17 Minuten der Begegnung ging der VfB mit nur einem Tor weniger als die Gäste aus Hannover (19:20). Am Ende der Begegnung sollten die Kontrahenten elf Treffer trennen.

„Bei uns sind irgendwann alle Dämme gebrochen“

Was war passiert, wie kam der Kantersieg auf der Zielgeraden zustande? „Bei uns sind irgendwann alle Dämme gebrochen“, sagte Knobbe. In Unterzahl schaffte es Hannover-Burgwedel, sich auf 22:19 abzusetzen. „Dann haben wir einen Tempogegenstoß vergeben, nur die Latte getroffen“, berichtete der VfB-Trainer. „Im Gegenzug gab’s das 19:23.“ HHB erzielte zwei weitere Tore, zog auf 25:19 (49.) davon.

Die Fallersleber wurden ungeduldig, wichen vom Plan ab. „Wir haben schlechte Entscheidungen getroffen“, kritisierte Knobbe. Fünf Minuten vor Spielschluss hatten sich die Gäste auf 30:20 abgesetzt. Die Partie war entschieden. Für Knobbe eine Niederlage, die lehrreich sein kann. „Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen“, betonte der Coach. „Die Mannschaft hat gesehen, dass sie mit den Besten mithalten kann, wenn sie diszipliniert spielt. Halten wir uns aber nicht an die Vorgaben, haben wir keine Chance.“

Dass es am Ende zweistellig wurde, sehe zwar nicht schön aus, sei aber zu verkraften, erklärte Knobbe. „Ob wir mit einem oder elf Toren verlieren, spielt kaum eine Rolle.“

VfB Fallersleben: Wilken, Hoch – Meyer (1), Hartfiel (5), Schröder (1), Schroeter (4), Ströh (2), Lopez, Hillwig, Fuhlrott, Behrens (3), Hornke (5), Perl (2).

