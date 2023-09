MTV-Sportler gewinnen den ersten KiLa-Cup

U10-Sportler des MTV Wolfenbüttel, MTV Groß Denkte und TSV Sickte gingen beim ersten KiLa-Cup an den Start.

Erstmals gab es jetzt einen Wolfenbütteler Leichtathletik-Kreisvergleich im neuen „KiLa-Cup“-Format, bei dem die U10-Sportler die Leichtathletik-Disziplinen – Laufen, Springen, Werfen – in kindgerechter Art im Mannschaftsmodus absolvieren. Auf der Sportanlage an der Halberstädter Straße nahmen nun zwei Teams des MTV Wolfenbüttel und eine Startgemeinschaft des TSV Sickte und des MTV Groß Denkte an dieser Premiere teil.

Die Teams sammelten Punkte an den Wettkampfstationen Drehwurf, Weitsprung-Staffel, Mini-Hürden und Hindernislauf mit Staffelstab sowie beim Sieben-Minuten-Transportlauf, bei dem die Mannschaften möglichst viele Bänder auf der Sportanlage einsammeln mussten.

MTV Wolfenbüttel qualifiziert sich für den Landesentscheid

„Die Motivation der Aktiven war von der ersten Station bis zum Abschluss durch die abgewandelten Disziplinen und das gemeinsame Punktesammeln sofort gegeben“, sagte Leonie Böhm vom Organisationsteam. Am Ende setzte sich die „Erste“ des MTV Wolfenbüttel knapp vor der SG Sickte/Groß Denkte durch und qualifizierte sich somit für den Landesentscheid.

