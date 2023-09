Reislingen reist mit einem Zähler aus Gifhorn ab

Noah Tortora (rechts) und der SV Reislingen-Neuhaus trotzten dem Titelaspiranten SV Gifhorn (in Rot) immerhin einen Punkt ab.

Gemischte Gefühle in Reislingen und ein unnötig enger Sieg für Lupo II. So könnte man den Spieltag für diese beiden Fußball-Bezirksligisten zusammenfassen.

SV Gifhorn – SV Reislingen-Neuhaus 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Schmidt (7.), 1:1 Apaydin (30.), 1:2 Schulz (37.), 2:2 Schmidt (77.).

SVR-Trainer Giuseppe Marchese wusste nicht so richtig, wie er seine Gefühlslage beschreiben soll. Einerseits war er sehr zufrieden damit, dass seine Mannschaft beim Titelaspiranten Gifhorn einen Zähler entführen konnte, andererseits trauerte er jedoch den zwei weiteren Punkten nach – denn für die „Bötzelkicker“ wäre auch ein Sieg drin gewesen. In der 45. Minute verschoss Reislingen beim Stand von 1:2 nämlich einen Elfmeter. Marchese: „Wir waren ganz nah dran an einem Sieg. Aber den Punkt nehmen wir natürlich sehr gern mit.“

Lupo Martini Wolfsburg II – SV Grün-Weiß Calberlah 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Wojtowicz (42.), 1:1 Wolf (54./Foulelfmeter), 2:1 Menendez (75.). Rot: Weiß (85./SVC), Pizzone (85./Lupo II).

Lupos Coach Lennart Gutsche bilanzierte nach dem Spiel: „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Wir haben alles sehr gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Nur das Toreschießen haben wir vergessen.“ Häufig war der letzte Pass etwas zu ungenau bei den Hausherren. So blieb die Partie auch nach dem 1:0 für Lupo ergebnistechnisch immer eng. „Wir haben uns selbst ein wenig in die Bredouille gebracht, weil wir kein zweites Tor gemacht haben.“

Und fast schien es sich zu rächen, denn nach dem „Elfmeter aus dem Nichts“ für Calberlah war der Vorsprung der Oberliga-Reserve egalisiert. Doch die Gutsche-Elf behielt die Nerven und traf in der 75. Minute zum Sieg. In der 85. Minute wurde es etwas wild auf der Kreuzheide. Und zwei Streithähnen glühten die Drähte durch. Zu Recht sahen Lupos Eros Pizzone und Calberlahs Johan Weiß nach zwei Tätlichkeiten die rote Karte. Gutsche: „Das war von beiden einfach nur unnötig. Jetzt werden sie wohl einige Wochen gesperrt sein.“

