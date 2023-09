3:0 – der SSV Vorsfelde gewinnt das Aufsteigerduell

Fußball-Oberligist SSV Vorsfelde feierte seinen zweiten Sieg in Folge. Im Aufsteigerduell bezwang der SSV den SV Blau-Weiß Bornreihe, der das Spiel zu neunt beendete, souverän mit 3:0 (2:0).

Im Vergleich zum Auswärtssieg in der vergangenen Woche bei Atlas Delmenhorst setzte SSV-Trainer Alexander Strehmel diesmal auf ein 4-4-2-System mit Dustin Reich und Michel Haberecht als Doppelspitze. Die Gäste überließen von Beginn an den Hausherren das Spielgerät und versuchten, auf Höhe der Mittellinie zu pressen. Der SSV war bestrebt, jede Situation spielerisch zu lösen. Doch nach 15 gespielten Minuten fehlte im letzten Drittel noch die Durchschlagskraft.

2:0-Führung schon zur Pause

Zum ersten Mal richtig gefährlich im Strafraum des Mitaufsteigers wurde es dann in Minute 17, als Bornreihes Christoph Müller einen schlampigen Rückpass auf Torhüter Henner Lohmann spielte, der knapp am Tor vorbeikullerte. Diese Szene war jedoch der Startschuss für einige Torraumszenen der Eberstädter. Die Chance zum 1:0 hatte Reich, der einen Schuss aus rund 18 Metern ans Außennetz setzte (19.). Nach 27 Spielminuten gab es aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen für die 22 Akteure eine kurze Trinkpause. Und diese Erfrischung schien den Gastgebern zusätzliche Power verliehen zu haben. Die Folge: das Führungstor in Minute 33. Nach einem Doppelpass zwischen Reich und Haberecht hatte Vorsfeldes Nummer 14 wenig Mühe, das Leder aus elf Metern einzuschieben. Für die Gäste war es wohl ein Weckruf, denn Hussain Taha vergab nach einem Eckball den postwendenden Ausgleich, als Canel Topsakal auf der Linie klärte. Dann aber waren erneut die Vorsfelder am Zug: Der wachsame Marlon Gangloff antizipierte einen Fehlpass der Blau-Weißen und schloss überlegt zum beruhigenden 2:0 für die Hausherren ab (37.).

Reich sorgt für die Vorentscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel war es die Strehmel-Elf, die das Heft das Handelns in der Hand hielt. Erst fünf Minuten waren gespielt, da traf Reich nach Vorlage von Haberecht zur Entscheidung, 3:0. In der Folge spielte es der SSV clever herunter und hätte den Vorsprung nach Chancen von Abdelhakim Jedli, Melvin Kick und Malte Istock sogar noch weiter ausbauen können. Für die Gäste kam es sogar noch schlimmer, als Hussain Taha (64.) und Cameron Spies (87.) aufgrund von Notbremsen vorzeitig Duschen gehen mussten.

„Wir haben mutig nach vorn gespielt und kaum Torchancen zugelassen. Der Sieg ist auch in der Höhe verdient. Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagte Strehmel.

SSV: J. Kick – Topsakal, Breit, M. Kick, Istock – Cinquino (62. Mokry), Oral (44. Broistedt), Bammel, Gangloff – Reich (52. Jedli), Haberecht (52. Hanse).

Tore: 1:0 Haberecht (33.), 2:0 Gangloff (37.), 3:0 Reich (50.). Besonderes: Rot: Taha (64./Notbremse), Spies (87./Notbremse).

