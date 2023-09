Ehlers und Piatczyc gewinnen die Erstauflage des BRAWO-Cups

Wolfsburg. Die beiden Triathleten waren beim BRAWO Tankumsee Triahtlon und BRAWO Volkstriathlon in Wolfsburg (zusammengenommen) am schnellsten.

Malin Ehlers und Lukas Piatczyc sind die ersten Sieger des BRAWO-Cups, bei dem die Ergebnisse der Sportlerinnen und Sportler addiert wurden, die sowohl beim BRAWO Tankumsee Triathlon (11. Juni) und beim BRAWO Volkstriathlon in Wolfsburg (9. Juli) teilgenommen hatten.

Die Bestplatzierten wurden kürzlich in der Geschäftsstelle des VfL Wolfsburg geehrt. Die Siegerehrung nahmen die Direktorin der Volksbank BRAWO Claudia Kayser, der Vorstandsvorsitzende des VfL Wolfsburg e.V. Stephan Ehlers und René Schaab aus dem VfL-Organisationsteam vor. „Wir freuen uns, dass so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beiden Wettbewerben teilgenommen haben“, freute sich Kayser und ergänzte zugleich: „Das ist uns eine extra Wertung und Ehrung wert.“

Ausgezeichnet wurde bei den Frauen als Siegerin dieser Wertung Malin Ehlers vom VfB Fallersleben. Das Podest komplettierten die Triathletinnen des VfL Wolfsburg Katharina Stark und Rebekka Gerdes. Letztgenannte war für die Ehrung extra aus Wilhelmshaven angereist.

Bei Männern war Lukas Piatczyc von Hannover 96 nicht zu schlagen. Platz 2 belegte Tobias Ulrich vom VfB Fallersleben, Bronze ging an Hendrik Berner vom Triathlon Team Braunschweig. Berücksichtigt für diese Wertung wurden rund 100 Starterinnen und Starter.

Auch 2024 wird es eine Kombinationswertung geben. Der 20. BRAWO Tankumsee Triathlon wird am Sonntag, 16. Juni und der 37. BRAWO Volkstriathlon Wolfsburg am Sonntag, 18. August, stattfinden.

Die drei besten Frauen

1. Malin Ehlers (VfB Fallersleben)

2. Katharina Stark (VfL Wolfsburg) 3. Rebekka Gerdes (VfL Wolfsburg)

Die besten Männer

1. Lukas Piatczyc (Hannover 96)

2. Tobias Ulrich (VfB Fallersleben)

3. Hendrik Berner (Triathlon Team Braunschweig).

mth/red

