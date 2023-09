Fußball-Landesliga Sickte/Hötzum will Revanche aus dem Weg gehen

Mit zwei Siegen sind die Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum sehr gut in die Landesliga-Saison gestartet. Hinzu kommt noch das 5:3 gegen die Freien Turner Braunschweig im Bezirkspokal. Bereits zwei Wochen nach dem Erstrunden-Match geht es jetzt in der Liga erneut gegen die „Turnerinnen“. Am Samstag (15 Uhr) gastiert die SG im Braunschweiger Prinzenpark. „Die haben eine Rechnung mit uns offen“, vermutet Sicktes Coach Georg Schnieders.

Erneute Überraschung wird der SG Sickte/Hötzum wohl nicht gelingen

Im Pokal hatte Sickte/Hötzum die FT unter anderem mit Neuzugang Nadine Fastnacht überraschen können (sie traf viermal in der zweiten Halbzeit). „Das wird uns diesmal nicht noch mal gelingen“, sagt der Trainer – zumal hinter dem Einsatz der neuen Sickter Goalgetterin ein Fragezeichen steht. Sie hatte sich vor einer Woche bei MF Göttingen eine Zerrung abgeholt.

Dennoch wollen die Gäste die Braunschweigerinnen mit ihrer in dieser Saison neu gewonnenen Offensivstärke unter Druck setzen. Für die Defensivroutine kehrt zudem Anke Sawallisch zurück in den Kader. Dafür fällt Ines Baußmann aus. „Wir werden über den Kampf kommen müssen“, glaubt Schnieders.

