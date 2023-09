Positive Entwicklung bei der SG Achim/Börßum/Hornburg

Börßum Die Börßumer Kicker haben aus drei Spielen drei Siege vorzuweisen. Am Saisonende soll der Aufstieg her.

Niklas Nagelschmidt (in Rot) und die SG Achim/Börßum/Hornburg laufen bislang der Konkurrenz in der Staffel 1 davon.

Für die beiden Vertreter des Altkreises Wolfenbüttel in Staffel 1 der Fußball-Nordharzliga läuft es rund zum Saisonstart.. Sowohl der TSV Gielde als auch die SG Achim/Börßum/Hornburg stehen weit oben im Tableau. Die Börßumer haben sogar alle ihre drei Liga-Spiele gewonnen und kassierten dabei nur ein Gegentor – ein nahezu perfekter Auftakt in die Saison vor dem Heimspiel gegen den Bezirksliga-Absteiger FC Othfresen.

SG Achim/Börßum/Hornburg trifft auf einen Konkurrenten um die Tabellenspitze

Gänzlich zufrieden ist SG-Coach Bilal Kötüz trotz der positiven Bilanz noch nicht. So habe ihm der Auftritt im Heimspiel gegen den TSV Immenrode (2:0) besonders im ersten Abschnitt „überhaupt nicht gefallen“. Mit Othfresen erwartet Kötüz einen schweren Gegner. „Den FC sehen wir im Kampf um die ersten beiden Plätze mittendrin“, erwartet der Trainer die wohl bisher schwierigste Prüfung für seine Mannen in der noch relativ jungen Saison.

Das Ziel heißt Aufstieg

Schon in dieser Phase hat der Coach zudem die ersten Sorgen, was seinen Kader betrifft. „Das Verletzungspech hat uns dieses Mal relativ früh erwischt“, verrät Kötüz und ergänzt: „Wir arbeiten daran, alle Spieler auf ein Level zu bringen, damit die Mannschaft in der Lage ist, ihr Maximum abzurufen“. Mit dem Vorhaben ist die SG augenscheinlich schon weit gekommen. „Die Mannschaft hat sich in der vergangenen Saison sehr positiv entwickelt, ist gereift, zeigt viel mehr Konstanz. Genau das wird in dieser Saison entscheidend sein“, erklärt Kötüz, der mit seinem Team ein ambitioniertes Ziel verfolgt: „Wir wollen auf einem der beiden oberen Tabellenplätze landen“, sagt der Coach. Das Ziel heißt also: Aufstieg.

